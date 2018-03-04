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На донбасских КПВВ соблазняли пограничников
По данным Госпогранслужбы Украины, пограничником, которые несут службы на КПВВ "Майорск" и "Новотроицкое", вчера предлагали взятки.
"Военнослужащие задокументировали два случая предложение взяток на общую сумму 1700 гривен для беспрепятственного прохождения паспортного контроля, - сообщает ГПСУ. - В отношении правонарушителей - граждан Украины, в Нацполицию направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст.369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу)".
Напомним, что за прошедшие сутки, 3 марта, через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения на Донбассе пересекли 22,5 тысячи человек и более 3000 транспортных средств.
А утром 4 марта у каждого из КПВВ на Донетчине стояло не более 100 авто. По данным соцсетей, в сторону Донецка сегодня практически не было очередей.
Теги: Донбасс, пограничники, взятка, пункты пропуска, КПВВ
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