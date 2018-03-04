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На Донетчину едет сервисный центр МВД: график по городам
С 7 по 30 марта в подконтрольной части Донецкой области состоятся выездные приемы передвижного мобильного сервисного центра Министерства внутренних дел Украины.
Предлагаем вашему вниманию график, размещенный на сайте Главного сервисного центра МВД Украины.
7 марта – Дружковка, ул. Машиностроителей, 64;
14 марта – Мангуш, пр-т Мира, 72;
16 марта – Угледар, ул. 30-летия Победы, 16;
21 марта – Авдеевка, ул. Воробьева, 3;
22 марта – поселок Александровка, ул. Советской Конституции, 27;
23 марта – Доброполье, пр-т Победы, 2;
29 марта – Светлодарск, пр-т Мира, 5;
30 марта – Мироновка, ул. Мира, 16.
Режим работы центров "на колесах" – с 10:00-11:00 до 16:00.
Контактный телефон регионального сервисного центра МВД в Донецкой области – (0629) 47-41-60.
Напомним, что мобильные сервисные центры МВД – это передвижные сервисные центры, работающие по графику в отдаленных населенных пунктах, где нет стационарных сервисных центров МВД.
Услуги МCЦ МВД:
регистрация и перерегистрация транспортных средств;
замена водительского удостоверения;
выдача международного водительского удостоверения;
прием запросов на получение справок об отсутствии судимостей.
Теги: Донбасс, МВД, график, мобильный сервисный центр
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