Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

На Донетчину едет сервисный центр МВД: график по городам

04.03.2018 14:16
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На Донетчину едет сервисный центр МВД: график по городам

С 7 по 30 марта в подконтрольной части Донецкой области состоятся выездные приемы передвижного мобильного сервисного центра Министерства внутренних дел Украины.

Предлагаем вашему вниманию график, размещенный на сайте Главного сервисного центра МВД Украины.

7 марта – Дружковка, ул. Машиностроителей, 64;
14 марта – Мангуш, пр-т Мира, 72;
16 марта – Угледар, ул. 30-летия Победы, 16;
21 марта – Авдеевка, ул. Воробьева, 3;
22 марта – поселок Александровка, ул. Советской Конституции, 27;
23 марта – Доброполье, пр-т Победы, 2;
29 марта – Светлодарск, пр-т Мира, 5;
30 марта – Мироновка, ул. Мира, 16.

Режим работы центров "на колесах" – с 10:00-11:00 до 16:00.

Контактный телефон регионального сервисного центра МВД в Донецкой области – (0629) 47-41-60.

Напомним, что мобильные сервисные центры МВД – это передвижные сервисные центры, работающие по графику в отдаленных населенных пунктах, где нет стационарных сервисных центров МВД.

Услуги МCЦ МВД:

регистрация и перерегистрация транспортных средств;
замена водительского удостоверения;
выдача международного водительского удостоверения;
прием запросов на получение справок об отсутствии судимостей.



Теги: Донбасс, МВД, график, мобильный сервисный центр
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх