На Донетчину едет сервисный центр МВД: график по городам

04.03.2018 14:16

С 7 по 30 марта в подконтрольной части Донецкой области состоятся выездные приемы передвижного мобильного сервисного центра Министерства внутренних дел Украины.



Предлагаем вашему вниманию график, размещенный на сайте Главного сервисного центра МВД Украины.



7 марта – Дружковка, ул. Машиностроителей, 64;

14 марта – Мангуш, пр-т Мира, 72;

16 марта – Угледар, ул. 30-летия Победы, 16;

21 марта – Авдеевка, ул. Воробьева, 3;

22 марта – поселок Александровка, ул. Советской Конституции, 27;

23 марта – Доброполье, пр-т Победы, 2;

29 марта – Светлодарск, пр-т Мира, 5;

30 марта – Мироновка, ул. Мира, 16.



Режим работы центров "на колесах" – с 10:00-11:00 до 16:00.



Контактный телефон регионального сервисного центра МВД в Донецкой области – (0629) 47-41-60.



Напомним, что мобильные сервисные центры МВД – это передвижные сервисные центры, работающие по графику в отдаленных населенных пунктах, где нет стационарных сервисных центров МВД.



Услуги МCЦ МВД:



регистрация и перерегистрация транспортных средств;

замена водительского удостоверения;

выдача международного водительского удостоверения;

прием запросов на получение справок об отсутствии судимостей.