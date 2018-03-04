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Накануне перемирия: Донбасс крыли минометами
С начала сегодняшних суток, которые предшествуют "абсолютному перемирию", российско-оккупационные войска продолжили обстрелы опорных пунктов ВСУ из вооружения, которое давно должно быть отведено от линии разграничения.
По данным пресс-центра штаба АТО, на Донецком направлении эпицентром нестабильности стало Приморье: вблизи Павлополя противник неоднократно вел огонь из 120-мм минометов, вооружения танка, БМП и стрелкового оружия, а неподалеку от Широкино враг применил тяжелые минометы. Кроме того, на этом направлении из 120-мм минометов оккупанты вели огонь в районе Марьинки.
В общем, с начала суток, захватчики совершили 4 обстрела укреплений ВСУ. В результате вражеского огня никто из украинских военнослужащих не пострадал.
"Подразделения Вооруженных сил Украины готовы к обеспечению выполнения всех мероприятий по внедрению и поддержанию режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон в районе проведения АТО. Следует отметить, что каждая договоренность о прекращении огня украинскими военными придерживалась неукоснительно", - сообщили в пресс-центре.
Напомним, что 2 марта Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) минских переговорщиков по Донбассу подтвердила приверженность полному и бессрочному прекращению огня в зоне конфликта, начиная с 00:01 5 марта. Последнее перемирие вступило в силу с полуночи 23 декабря. Но оккупанты Донбасса его постоянно нарушают. Так что и в новое верится с огромным трудом.
Экс-глава "Совбеза ДНР", бывший ранее командиром спецподразделения СБУ "Альфа", вожак батальона "Восток", переформатированного в объединение "Патриотические силы Донбасса" Александр Ходаковский прокомментировал новость об очередном перемирии на Донбассе.
Напомним, что за минувшие сутки агрессор провел на Донбассе 8 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. По данным пресс-центра штаба АТО, в результате вражеского огня никто из украинских воинов не пострадал.
Сегодня ВСУ и оккупаны Донбасса подтвердили готовость соблюдения перемирия. Кроме того, есть опасения провокаций со стороны оккупантов.
Теги: Донбасс, перемирие, АТО, обстрелы, минометы
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