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Обзор ситуации в зоне АТО: снайперская война, редкие стычки и полеты разведчиков
О том, какой выдалась концовка зимы на донбасском фронте, рассказало издание petrimazepa.com
Вот, что сообщается:
"У 25-й бригады потеря от снайперского огня в районе Бутовки, у 24-й на санитарном этапе скончался боец после подрыва на мине, у ДУК ПС погиб крымский снайпер, есть павший в 131 ОРБ, у 57-й бригады убитый в полосе около ДАП, раненые на "промке" и на Светлодарке, есть раненые у "Донбасса".
На сегодня активность невысокая, но продолжается время от времени рубка в треугольнике под Донецком, противостояние на Светлодарской дуге, возня возле Горловки, Зайцево и высот на Гольме. Последнее время на приморском направлении немного стихло, но было громко у Лебединского, под Павлополем прилетали 120-ки, да и в принципе, где они не прилетали — десяток мин вечером после дня тишины фиксируются то там, то тут, от Марьинки до Луганского.
Естественно, работают не только ДРГ и снайпера, так любимые нашими СМИ — ведь позиционная фаза не означает, что войска безвылазно сидят в окопах. Помимо беспокоящего огня, разведки боем или подавления вскрытых огневых точек, идёт масса невидимой постороннему взгляду работы. С подскока в первую линию выезжают БМП и БТР — "разобрать" мешающее здание или позицию. Выходят в серую зону сапёры — поставить мины или фугас.
Выдвигаются рекогносцировка и артиллерийская разведка — наводить богов войны. Как можно ближе к ЛБС прижимаются операторы БПЛА, чтобы глубже отправить свои птички в тактический тыл. Работают секреты, дозоры, пешие патрули. Бойцы занимаются совершенствованием инженерных позиций, иногда приходится подтягивать в первую линию дозеры, краны и ИМР.
Везде и всегда есть риск получить осколок, подорваться на чужой или своей мине, попасть под дружественный огонь. Это и есть та самая невидимая солдатская работа, в то время как мы читаем про 7 обстрелов в сутки — на самом деле, конечно, обстрелов больше, потому что не везде они фиксируются, не везде о них докладывают наверх, и не всегда для переговорного процесса они нужны в публичном поле.
Стычки у Песок 27 февраля с прилётами миномётов, канонада у Водяного, промка 26 февраля — несмотря на спад общего количества огневых контактов, в самых горячих местах продолжается боевая работа. Боевики, убив 21 февраля медсестру 10 огшбр из ПТУР, привычно начали громоздить фантазии про подбитый автомобиль ДНР с ранеными под Докучаевском — уже не первый раз поехавшие приписывают свои действия нам. Ну что ж, сожжённый штабной "УАЗ", где достаётся от прихода офицеру-замполиту — тщательнее нужно делать инспекции передовых ВОП (и не стоит совать в подбитый остов носилки, их там не стояло).
RQ-4 "Global Hawk" продолжает выполнять рутинные уже разведывательные полёты у побережья Крыма и над ЛБС — 24, 26, 28 февраля. Со стабильностью метронома американцы барражируют над востоком Украины — в случае возможного обострения нам будет выдаваться как картинка со стратегических БПЛА, так и со спутников. Обе стороны также активизировали пролёты тактических беспилотных аппаратов — замёрзла грязь, и все опасаются проспать вспышку, хотя метели и снег делают любые попытки активизации крайне маловероятными".
Теги: Донбасс, снайпер, АТО, ВСУ, обстрелы, фронт, оккупанты
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