Оккупанты Донбасса готовят срыв перемирия и обстрел в обе стороны

04.03.2018 15:10

В пресс-центре штаба АТО предупредили о циничных провокациях, которые готовят оккупанты Донбасса вместо ожидаемого перемирия.



"По данным разведки штаба АТО ближайшее время на территории Луганской и Донецкой областей возможные вооруженные провокации со стороны российско-оккупационных войск, - отмечается в сообщении пресс-центра. - По имеющейся информации поддерживаемые Россией незаконные вооруженные формирования планируют прибегнуть к серьезным огневых провокаций как против подразделений Вооруженных Сил Украины, так и против гражданского населения".



Как отмечается в сообщении, оккупанты намерены прибегнуть к неоднократно испытанной ими коварной тактике, когда обстреливая позиции украинской армии кремлевские наемники одновременно вести огонь и в сторону неподконтрольных украинскому правительству населенных пунктов.



"Возможные провокации связаны с договоренностями Трехсторонней контактной группы о полной приверженности всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного прекращения огня, начиная с 5 марта 2018 с 00:00 часов (по киевскому времени). Такими циничными действиями оккупанты будут пытаться создать условия для обвинения сил АТО в якобы обстрелах неподконтрольных украинской власти прифронтовых населенных пунктов", - подчеркивают в пресс-центре штаба АТО.



Отмечается, что к своим преступным действия российско-оккупационные войска планируют привлечь подконтрольные им СМИ, а также съемочную группу телеканала "Россия-24", которая якобы уже прибыла на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. По замыслу оккупационной администрации РФ, эти "журналисты" должны снимать и обнародовать соответствующую картинку с целью дискредитации Вооруженных Сил Украины, военного и военно-политического руководства Украины.

Напомним, что 2 марта Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) минских переговорщиков по Донбассу подтвердила приверженность полному и бессрочному прекращению огня в зоне конфликта, начиная с 00:01 5 марта. Последнее перемирие вступило в силу с полуночи 23 декабря. Но оккупанты Донбасса его постоянно нарушают. Так что и в новое верится с огромным трудом.



Экс-глава "Совбеза ДНР", бывший ранее командиром спецподразделения СБУ "Альфа", вожак батальона "Восток", переформатированного в объединение "Патриотические силы Донбасса" Александр Ходаковский прокомментировал новость об очередном перемирии на Донбассе.

Напомним, что за минувшие сутки агрессор провел на Донбассе 8 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. По данным пресс-центра штаба АТО, в результате вражеского огня никто из украинских воинов не пострадал.

Сегодня ВСУ и оккупаны Донбасса подтвердили готовость соблюдения перемирия.