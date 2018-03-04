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Архив - Донецкая область

Опубликована новая карта обстрелов: обстановка на Донбассе накалилась

04.03.2018 13:08
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Опубликована новая карта обстрелов: обстановка на Донбассе накалилась

Сегодня, 4 марта, информационно-аналитический центр Национальной безопасности Украины обнародовал новую карту из зоны конфликта на Донбассе.

На карте, отображающей ситуацию на начало текущих суток, видно, что обстрелы вчера охватили и Донецкую, и Луганскую области.

Напомним, что за минувшие сутки агрессор провел на Донбассе 8 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. По данным пресс-центра штаба АТО, в результате вражеского огня никто из украинских воинов не пострадал.

Отметим, что 2 марта Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) минских переговорщиков по Донбассу подтвердила приверженность полному и бессрочному прекращению огня в зоне конфликта, начиная с 00:01 5 марта.  Последнее перемирие вступило в силу с полуночи 23 декабря. Но оккупанты Донбасса его постоянно нарушают. Так что и в новое верится с огромным трудом.



Теги: Донбасс, карта, ВСУ, обстрелы, оккупанты
 
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