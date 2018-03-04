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Особенные дети Донетчины покорили "Лигу Смеха" (ВИДЕО)
На фестивале юмористической программы "Лига Смеха" (он проходил в Одессе) выступила команда подростков из Дружковского психоневрологического интерната (подконтрольная часть Донецкой области).
Несмотря на то, что номер коллектива с названием "Свой формат" проходил вне конкурса, он стал одним из самых эмоциональных по накалу. Ребята, которые шутили над своими "особенностями" (и не только) доказали, что для юмора нет ограничений.
В конце их выступления весь зал, включая судей, аплодировал стоял. Многие не могли сдержать слез.
Этот тот случай, когда лучше один раз увидеть.
Заместитель губернатора Донецкой области Игорь Стокоз, комментируя выступление ребят, отметил сегодня, 4 марта, на своей странице в Фейсбуке:
"Это дети из моего Дружковского психоневрологического интерната. Многие воспитанники были эвакуированы сюда из Шахтерска, который остался на неподконтрольной территории. В этом году интернат наконец получил долгожданное футбольное поле. Выступление наших детишек лишний раз доказывает, что человеческие возможности не ограничены. Горжусь и радуюсь вместе с ними".
Напомним, что лучшие команды Донецкой и Луганской области (и не только) 10 марта в Краматорске будут бороться за право принять участие в дебютном сезоне Донбасской Лиги Смеха. Уже стали известны все участники фестиваля.
Ранее мы сообщали, что редакторами Донбасской Лиги Смеха стали Сергей Бибилов и Илья Дерменжи (в прошлом участники команд КВН "Остров Крым", "Сборная Украины Интер Юа", а сейчас авторы и актеры сериала "Країна У").
Также стали известны шесть тренеров-юмористов, которые будут тренировать 12 команд первого сезона Донбасской Лиги Смеха.
Напомним, что юмористическое шоу "Лига Смеха" ("Чемпионат Украины по Юмору") создано в 2015 году украинской студией "Квартал 95". Старт данному шоу был дан в 2014 году, когда был открыт прием заявлений от команд, желающих принять участие на официальном сайте телеканала 1+1. На данный момент отыграно три сезона, которые были показаны по "плюсам". На этой неделе стартовал 4-й телесезон, где было показано то самое выступление ребят из Дружовки.
Теги: Донбасс, дети, интернат, культура, Лига смеха
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