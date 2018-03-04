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Перегруппировка: опасные тенденции на оккупированном Донбассе
Группа "Информационное Сопротивление" сообщила, что оккупанты Донбасса продолжают перегруппировку своих сил и средств, включая тяжелые вооружения, на ряде участков.
В Старобешевском районе между н.п.Сарабаш (быв. Коммунаровка) и Песчаным зафиксировано 6 установок 122-мм САУ типа 2С1 "Гвоздика" на марше, а также 2 Урала и 1 ППРУ (по Минским соглашениям в данном районе не должно быть самоходной артиллерии). По информации группы ИС, в данном случае противник отрабатывал выдвижение батареи САУ по тревоге на основные и запасные огневые позиции;
Продолжаются мероприятия, проводимые оккупантами, по прикрытию Старобешевско-Бойковского направления. Между Новой Марьевкой и Бойковским (быв.Тельманово), южнее трассы в лесополосе зафиксированы 6 БМП-1, 1 БРДМ-2 и 1 МТ-ЛБ. На въезде в Бойковское - 1 БТР-80. Речь идет о резервной тактической группе, которая отрабатывала выдвижение на заранее определённую позицию по тревоге. В этом же районе фиксировались замаскированные 3 мобильных ЗРК "Стрела-10";
В Антрацитовском р-не Луганской обл., между Фащевкой и Миусом, в районе южнее жд станции "18-й км" фиксировалось 6 танков типа Т-72 и 2 БМП-1 маршем южнее трассы Е-50 вдоль лесного массива. Ранее СММ ОБСЕ в этом районе (в районе Круглика) фиксировала танковый батальон (27 танков). Показательно, что данное ударное подразделение находится вне мест хранения отведённой тяжёлой техники и приведено в повышенную степень боевой готовности на Дебальцевском направлении во втором эшелоне.
Теги: Донбасс, АТО, боевики, военная техника, оккупанты
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