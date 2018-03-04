- В "ДНР" крадут землю22:31
- В ОРДЛО ищут военные резервы22:10
- "Ощадбанк" у линии разграничения будет принимать лишь три дня: новый график21:50
- В Краматорске порадуют переселенцев21:36
- В мариупольском гараже нашли запасы наркосодержащих препаратов21:00
- Конфликт на Донбассе: просматриваются два пути20:40
- Правозащитники назвали плюсы и минусу обновленного закона о реинтеграции Донбасса20:21
- Донбасс и Крым: как быть с люстрацией после реинтеграции?20:02
- В Марьинке задержали хранителя оружия19:48
- Эксперт назвал опасности закона о реинтеграции Донбасса19:29
Полторак заявил, что на Донбассе не выполнен главный пункт "Минска"
Министр обороны Украины, генерал армии Степан Полторак заявил, что Россия может остановить подконтрольных ей боевиков на Донбассе. Но умышленно не делает этого.
"Россия продолжает искать пути для того, чтобы агрессию, которую она решила, превратить в замороженный конфликт, - подчеркнул Полторак во время интервью для представителей СМИ. - Практически четыре года Российская Федерация, террористические группировки, сформированные ею в Донецкой и Луганской областях, не выполняют свои обязательства, которые они взяли в Минске. Не выполнен первый пункт, который является основой всех пунктов договоренностей - не прекращен огонь. Это та основа, после выполнения которой можно двигаться дальше. К сожалению, этого не достигнуто. Есть отдельные случаи, когда количество обстрелов минимальное, но, в основном, режим прекращения огня не поддерживается".
Глава Минобороны Украины отметил, что Россия полностью контролируют два армейских корпуса (т.н. 1 АК ДНР и 2 АК ЛНР), которые входят в состав Южного военного округа РФ.
"С теми военными они системно занимаются, у них единая система подготовки, система логистического обеспечения, одна система боевого применения. Эти два армейских корпуса, которые они создали, полностью под управлением Российской Федерации, - подчеркнул Полторак. - И как те примеры, когда есть время, когда не стреляют, и когда происходит активизация, свидетельствуют о том, что Российская Федерация и Путин контролируют ситуацию. Если у них есть желание, они могут прекратить огонь и могут выполнить первый пункт Минских соглашений о прекращении огня. Однако, к сожалению, у них такого желания нет".
Именно поэтому, подчеркивае Полторак, очень важно, чтобы не прекращалось международное давление на Россию. "Нужны экономические санкции и международное давление мирового сообщества, чтобы заставить Российскую Федерацию выполнить свои международные обязательства", - уверен министр, ранее рассказавший о том, что даст Донбассу ввод миротворческих сил под эгидой ООН.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, агрессия, обстрелы, оккупанты, Минские соглашения
- Прогноз для Донбасса: "Будут продолжаться война малых групп, обстрелы, блокада с обеих сторон, подрывы и смерти"
- "Они не знали, что их будут обстреливать с территории России по 5-7 в день из всего, что есть..."
- Донбасский фронт: мы застряли между миром и войной
- План "Шатун" по уничтожению Украины: Песков выгораживает Суркова
- Тымчук: "В прекращение огня со стороны боевиков я не верю"
- Попытка №... Разведение сторон на Донбассе: как это было и перспективы
- В "ДНР" крадут землю22:31
- В ОРДЛО ищут военные резервы22:10
- "Ощадбанк" у линии разграничения будет принимать лишь три дня: новый график21:50
- В Краматорске порадуют переселенцев21:36
- Почти 30 взрывных опасностей нашли на Луганщине21:16
- В мариупольском гараже нашли запасы наркосодержащих препаратов21:00
- Конфликт на Донбассе: просматриваются два пути20:40
- Правозащитники назвали плюсы и минусу обновленного закона о реинтеграции Донбасса20:21
- Донбасс и Крым: как быть с люстрацией после реинтеграции?20:02
- В Марьинке задержали хранителя оружия19:48
- В "ДНР" крадут землю22:31
- В ОРДЛО ищут военные резервы22:10
- "Ощадбанк" у линии разграничения будет принимать лишь три дня: новый график21:50
- В Краматорске порадуют переселенцев21:36
- Почти 30 взрывных опасностей нашли на Луганщине21:16
- В мариупольском гараже нашли запасы наркосодержащих препаратов21:00
- Конфликт на Донбассе: просматриваются два пути20:40
- Правозащитники назвали плюсы и минусу обновленного закона о реинтеграции Донбасса20:21
- Донбасс и Крым: как быть с люстрацией после реинтеграции?20:02
- В Марьинке задержали хранителя оружия19:48
- Как переселенцам получить субсидию: максимально полный рассказ с важными ссылками15:48
- Названа неожиданная причина высокого артериального давления18:36
- "Черный" март для российских олигархов, или О чем США сигнализируют Кремлю19:18
- Мифы о микроволновке, в которые пора перестать верить18:53
- Врачи выложили в сеть список препаратов, которые ничего не лечат. Неожиданно!14:12
- Путин сольет Донбасс после выборов?11:59
- Что будет, ели переселенец сменит прописку11:24
- Как за три недели сбросить 10 килограммов11:02
- Грипп опасен для мозга: ученые пришли к неожиданному выводу17:38
- Самые опасные: эти пять лекарств убивают ваше сердце15:50
- Путин откровенно сказал, за сколько “продаст” Донбасс, позволив ввести туда миротворцев
- Ходаковский: При попытке ввести миротворческий контингент на условиях запада мы выйдем из-под управления и объявим собственную войну
- Врачи выложили в сеть список препаратов, которые ничего не лечат. Неожиданно!
- Соцсети сообщают приятные новости о донбасских пунктах пропуска
- В Донецк согнали бронетехнику
- Желания и прогресса нет: боевики "ДНР" отказались запускать Vodafone в оккупированном Донецке - подробности
- Захарченко хочет поставить "в ружье" всех мужчин до 55 лет?
- Захарченко может не поздоровиться: боевик своим приказом "спалил" Кремль
- Переселенцы возмущены проверками СБУ
- Светлодарская дуга: волонтер озадачил оккупантов Донбасса