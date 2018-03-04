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Пушилин отреагировал на призыв Волкера ликвидировать "ДНР" и "ЛНР"
Сегодня, 4 марта, один из главарей "ДНР" Денис прокомментировал заявление спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера о необходимости ликвидации созданных Россией образований "ДНР" и "ЛНР".
"Если господин Волкер действительно настроен на мирное разрешение конфликта, то хотелось бы, чтобы он концентрировал свое внимание на своих подопечных, на Украине, на систематических нарушениях Киевом взятых на себя в рамках Минских соглашений обязательств. Это принесло бы куда больший результат", - заявил Пушилин, который является главой делегации "ДНР" на Минских переговорах, а также "председателем" фейкового "народного совета" псевдореспублики.
Напомним, ранее Волкер рассказал, когда Украина вернет неподконтрольный Донбасс, а также отметил, что "ДНР" и "ЛНР" будут ликвидированы, т.к. "не существует места для них в украинском конституционном устройстве".
В ответ появилось заявление члена Совета Федерации России Алексея Пушкова. Экс-глава "Совбеза ДНР", бывший ранее командиром спецподразделения СБУ "Альфа", вожак батальона "Восток", переформатированного в объединение "Патриотические силы Донбасса" Александр Ходаковский также резко отреагировал на заявление Волкера.
Інформаційні війська України отмечают, что так называемые "ЛДНР" не являются частью Минских соглашений "хотя бы потому, что согласно этим соглашениям их вообще не существует".
Теги: Украина, Донбасс, ДНР, ЛНР, Пушилин, оккупанты, Волкер
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