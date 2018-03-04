Смертоносный эшелон пришел на Донбасс из РФ

04.03.2018 07:19

По данным группы "Информационное Сопротивление", Россия продолжает поставки военной техники и ГСМ на оккупированную часть Донбасса.



"Зафиксировано перемещение через жд станцию Ровеньки эшелона из РФ с топливными цистернами (транзит в сторону Дебальцево, 11 вагонов). А также 8 вагонов с военной техникой - 4 платформы с гусеничной и 4 платформы с колёсной бронетехникой", - сообщают в ИС.