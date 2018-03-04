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Архив - Донецкая область

Спасатели Донетчины вытаскивали авто из снежных ловушек

04.03.2018 09:38
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Спасатели Донетчины вытаскивали авто из снежных ловушек

В связи с осложнением погодных условий на территории области, спасатели региона 13 раз привлекались вчера для оказания помощи водителям.

Так, 3 марта в 5:11 спасатели 7-го Государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления, на автодороге между г. Курахово и пгт. В. Новоселка с помощью САРМ и буксировочного троса вытащили две машины из снежного заноса на расчищенную участок дороги

Бойцы 12-го Государственного пожарно-спасательного отряда освободили из снежного плена грузовой автомобиль вблизи с. Маячка.

В Бахмует спасатели с помощью буксировочного троса и автоцистерны отбуксировали технически неисправные грузовые автомобили с проезжей части дороги.

Бойцы 19-го Государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления оказали помощь энергослужбе в с. Нововодяное (с помощью автоцистерны и буксировочного троса вытащили АГП из снежного заноса на расчищенный участок дороги).
Помощь водителям, которые попали в снежные ловушки, также предоставлялась в Константиновском, Славянском и Селидовском районах.

Сейчас спасатели Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области работают в усиленном режиме.



Теги: Донбасс, авто, помощь, спасатели, снег
 
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