Спасатели Донетчины вытаскивали авто из снежных ловушек

04.03.2018 09:38

В связи с осложнением погодных условий на территории области, спасатели региона 13 раз привлекались вчера для оказания помощи водителям.



Так, 3 марта в 5:11 спасатели 7-го Государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления, на автодороге между г. Курахово и пгт. В. Новоселка с помощью САРМ и буксировочного троса вытащили две машины из снежного заноса на расчищенную участок дороги



Бойцы 12-го Государственного пожарно-спасательного отряда освободили из снежного плена грузовой автомобиль вблизи с. Маячка.



В Бахмует спасатели с помощью буксировочного троса и автоцистерны отбуксировали технически неисправные грузовые автомобили с проезжей части дороги.



Бойцы 19-го Государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления оказали помощь энергослужбе в с. Нововодяное (с помощью автоцистерны и буксировочного троса вытащили АГП из снежного заноса на расчищенный участок дороги).

Помощь водителям, которые попали в снежные ловушки, также предоставлялась в Константиновском, Славянском и Селидовском районах.



Сейчас спасатели Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области работают в усиленном режиме.