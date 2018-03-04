Стоки: Мирноград и Покровск надеются на решение проблемы

04.03.2018 17:55

Мирноградские очистные сооружения, обслуживающие Мирноград (бывший Димитров), Покровск (бывший Красноармейск) и ряд промышленных предприятий Донетчины, сконструированы таким образом, что переработанные стоки на выходе сбрасываются в реку Казенный Торец. Длительный срок эксплуатации, устаревшие методы очистки не позволяют сооружениям работать на полную мощность, что усугубляет и без того плачевное состояние реки.



В прошлом году планировалось выполнить капитальную реконструкцию Мирноградских очистных сооружений за средства областного экологического фонда. Однако из-за несвоевременной подготовки проектных документов этого сделать не удалось. На каком этапе решение вопроса сейчас, журналисты "Орбиты" узнавали в Мирноградском производственном управлении водопроводно-канализационного хозяйства компании "Вода Донбасса".



Как сообщил директор ПУВКХ Игорь Лапчинский, Департамент экологии и природных ресурсов Донецкой ОГА уже провел тендер на разработку проектно-сметной документации, и в настоящее время ведется работа над проектом.



На сайте публичных закупок "ProZorro" значчится, что договор на разработку проектно-сметной документации заключен между департаментом экологии ДонОГА и Государственным региональным проектно-изыскательским институтом "Днепрогипроводхоз" 22 ноября 2017 года. Стоимость разработки проекта – 1 миллион 100 тысяч 40 гривен. При заключении договора работу над проектом планировалось завершить в декабре 2017 года, позднее срок выполнения перенесли на март.



"Проектом будет предусмотрена полная замена оборудования, поэтому после реконструкции очистные сооружения начнут работать в полную силу, – говорит Игорь Лапчинский. – На сегодня производственная мощность позволяет принимать до 20 тысяч кубометров стоков в сутки, и даже в нынешнем состоянии очистные сооружения с этой нагрузкой справляются. После реконструкции ожидается увеличение этого показателя минимум на 50% – до 30 тысяч кубометров жидкости. Мы думаем о перспективе: Покровск и Мирноград постепенно переходят на круглосуточную подачу воды, наращивают мощность промышленные предприятия, в частности, "АПК-ИНВЕСТ". В связи с этим значительно увеличится объем принимаемых стоков".



Лапчинский добавил, что по опыту других городов Донетчины, реконструкцию очистных сооружений возможно выполнить, в зависимости от полноты и своевременности финансирования, в течение одного – полутора лет. И только после реконструкции, гарантирующей качество очистки и безопасность стоков для окружающей среды, можно будет приступать к расчистке русла реки Казенный Торец.