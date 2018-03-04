- В "ДНР" крадут землю22:31
- В ОРДЛО ищут военные резервы22:10
- "Ощадбанк" у линии разграничения будет принимать лишь три дня: новый график21:50
- В Краматорске порадуют переселенцев21:36
- В мариупольском гараже нашли запасы наркосодержащих препаратов21:00
- Конфликт на Донбассе: просматриваются два пути20:40
- Правозащитники назвали плюсы и минусу обновленного закона о реинтеграции Донбасса20:21
- Донбасс и Крым: как быть с люстрацией после реинтеграции?20:02
- В Марьинке задержали хранителя оружия19:48
- Эксперт назвал опасности закона о реинтеграции Донбасса19:29
Стоки: Мирноград и Покровск надеются на решение проблемы
Мирноградские очистные сооружения, обслуживающие Мирноград (бывший Димитров), Покровск (бывший Красноармейск) и ряд промышленных предприятий Донетчины, сконструированы таким образом, что переработанные стоки на выходе сбрасываются в реку Казенный Торец. Длительный срок эксплуатации, устаревшие методы очистки не позволяют сооружениям работать на полную мощность, что усугубляет и без того плачевное состояние реки.
В прошлом году планировалось выполнить капитальную реконструкцию Мирноградских очистных сооружений за средства областного экологического фонда. Однако из-за несвоевременной подготовки проектных документов этого сделать не удалось. На каком этапе решение вопроса сейчас, журналисты "Орбиты" узнавали в Мирноградском производственном управлении водопроводно-канализационного хозяйства компании "Вода Донбасса".
Как сообщил директор ПУВКХ Игорь Лапчинский, Департамент экологии и природных ресурсов Донецкой ОГА уже провел тендер на разработку проектно-сметной документации, и в настоящее время ведется работа над проектом.
На сайте публичных закупок "ProZorro" значчится, что договор на разработку проектно-сметной документации заключен между департаментом экологии ДонОГА и Государственным региональным проектно-изыскательским институтом "Днепрогипроводхоз" 22 ноября 2017 года. Стоимость разработки проекта – 1 миллион 100 тысяч 40 гривен. При заключении договора работу над проектом планировалось завершить в декабре 2017 года, позднее срок выполнения перенесли на март.
"Проектом будет предусмотрена полная замена оборудования, поэтому после реконструкции очистные сооружения начнут работать в полную силу, – говорит Игорь Лапчинский. – На сегодня производственная мощность позволяет принимать до 20 тысяч кубометров стоков в сутки, и даже в нынешнем состоянии очистные сооружения с этой нагрузкой справляются. После реконструкции ожидается увеличение этого показателя минимум на 50% – до 30 тысяч кубометров жидкости. Мы думаем о перспективе: Покровск и Мирноград постепенно переходят на круглосуточную подачу воды, наращивают мощность промышленные предприятия, в частности, "АПК-ИНВЕСТ". В связи с этим значительно увеличится объем принимаемых стоков".
Лапчинский добавил, что по опыту других городов Донетчины, реконструкцию очистных сооружений возможно выполнить, в зависимости от полноты и своевременности финансирования, в течение одного – полутора лет. И только после реконструкции, гарантирующей качество очистки и безопасность стоков для окружающей среды, можно будет приступать к расчистке русла реки Казенный Торец.
Теги: Донбасс, вода, стоки, очистные сооружение, Покровск, Мирноград
- Жители Артёмовска в шоке: тарифы - самые высокие в Донецкой области
- Стихия испытывает Донецк на прочность. На Киевском проспекте - море! (ФОТО)
- Водоканал берет "под колпак" всех нарушителей
- Покровск может остаться без воды
- Экологическая катастрофа в Макеевке. Жители задыхаются от невыносимой вони
- Весна принесла подорожание воды и угрозу потопа
- В "ДНР" крадут землю22:31
- В ОРДЛО ищут военные резервы22:10
- "Ощадбанк" у линии разграничения будет принимать лишь три дня: новый график21:50
- В Краматорске порадуют переселенцев21:36
- Почти 30 взрывных опасностей нашли на Луганщине21:16
- В мариупольском гараже нашли запасы наркосодержащих препаратов21:00
- Конфликт на Донбассе: просматриваются два пути20:40
- Правозащитники назвали плюсы и минусу обновленного закона о реинтеграции Донбасса20:21
- Донбасс и Крым: как быть с люстрацией после реинтеграции?20:02
- В Марьинке задержали хранителя оружия19:48
- В "ДНР" крадут землю22:31
- В ОРДЛО ищут военные резервы22:10
- "Ощадбанк" у линии разграничения будет принимать лишь три дня: новый график21:50
- В Краматорске порадуют переселенцев21:36
- Почти 30 взрывных опасностей нашли на Луганщине21:16
- В мариупольском гараже нашли запасы наркосодержащих препаратов21:00
- Конфликт на Донбассе: просматриваются два пути20:40
- Правозащитники назвали плюсы и минусу обновленного закона о реинтеграции Донбасса20:21
- Донбасс и Крым: как быть с люстрацией после реинтеграции?20:02
- В Марьинке задержали хранителя оружия19:48
- Как переселенцам получить субсидию: максимально полный рассказ с важными ссылками15:48
- Названа неожиданная причина высокого артериального давления18:36
- "Черный" март для российских олигархов, или О чем США сигнализируют Кремлю19:18
- Мифы о микроволновке, в которые пора перестать верить18:53
- Врачи выложили в сеть список препаратов, которые ничего не лечат. Неожиданно!14:12
- Путин сольет Донбасс после выборов?11:59
- Что будет, ели переселенец сменит прописку11:24
- Как за три недели сбросить 10 килограммов11:02
- Грипп опасен для мозга: ученые пришли к неожиданному выводу17:38
- Самые опасные: эти пять лекарств убивают ваше сердце15:50
- Путин откровенно сказал, за сколько “продаст” Донбасс, позволив ввести туда миротворцев
- Ходаковский: При попытке ввести миротворческий контингент на условиях запада мы выйдем из-под управления и объявим собственную войну
- Врачи выложили в сеть список препаратов, которые ничего не лечат. Неожиданно!
- Соцсети сообщают приятные новости о донбасских пунктах пропуска
- В Донецк согнали бронетехнику
- Желания и прогресса нет: боевики "ДНР" отказались запускать Vodafone в оккупированном Донецке - подробности
- Захарченко хочет поставить "в ружье" всех мужчин до 55 лет?
- Захарченко может не поздоровиться: боевик своим приказом "спалил" Кремль
- Переселенцы возмущены проверками СБУ
- Светлодарская дуга: волонтер озадачил оккупантов Донбасса