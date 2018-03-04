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Светлодарская дуга: волонтер озадачил оккупантов Донбасса
Волонтер Юрий Мысягин, который часто бывает в зоне АТО, особенно в районе Светлодарской дуги, опубликовал пост-загадку. Озадачил, прежде всего, оккупантов Донбасса.
Вот, что пишет Юрий на своей странице в Фейсбуке:
"Металлическая скоба на передовую нужна для:
1. Постройки новых блиндажей и опорников на отвоёванных позициях.
2. Для укрепления и расширение существующих блиндажей и опорников.
3. Для постройки на передовой из "леса" бани, так как другой возможности помыться там нет. Влажные салфетки - это постоянная гигиена, а баня - это возможность нормально помыться, расслабиться и простираться.
Но... На Светлодарской дуге все, кто хотел баню к зиме, давно уже построили (или им передала предыдущая бригада, которая там стояла). Поэтому скоба для этих целей не требуется.
Остаётся только два первых варианта.
Я ответ знаю на вопрос, а террористы пусть ломают себе голову, для каких конкретно целей было передано 850 шт металлической скобы, в несколько наших батальонов на Светлодарской дуге".
Ранее Мысягин сообщил, что в районе Светлодарской дуги боевиков "ДНР" накрыл "метеоритный дождь".
Теги: Донбасс, волонтер, блиндаж, АТО, ВСУ, Светлодарская дуга
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