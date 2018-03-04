Главная / Новости / Донецкая область / Свыше 3 тысяч авто штурмовали линию разграничения на Донбассе
Последние новости раздела
- Ходаковского взбесило заявление Волкера о ликвидации "ДНР" и "ЛНР"10:28
- Часть ОРДО обесточена10:06
- Взрывы накрыли районы Донецкой фильтровальной станции, Авдеевки, Ясиноватой, Широкино и Чермалыка09:53
- Спасатели Донетчины вытаскивали авто из снежных ловушек09:38
- Донбасские миротворцы: почему всё будет не просто09:26
- Duty free от "ДНР" - всплыли неожиданные подробности задержания на КПВВ09:15
- В Донецке огонь убил человека09:03
- Ходаковский заявил, что Захарченко - кум Суркова08:52
- Не более 100 авто стояли у каждого из КПВВ Донбасса утром 4 марта08:36
- Свыше 3 тысяч авто штурмовали линию разграничения на Донбассе08:26
Свыше 3 тысяч авто штурмовали линию разграничения на Донбассе
04.03.2018 08:26
Контрольные пункты въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донечтине и Луганщине, вчера пересекло 22,5 тысячи человек и более 3000 транспортных средств.
По данным Госпогранслужбы Украины, статистика за 3 марта по каждому КПВВ выглядит следующим образом:
"Майорск" - 5180 человек и 760 транспортных средств;
"Марьинка" - 4995 человек и 1075 транспортных средств;
"Новотроицкое" - 3815 человек и 795 транспортных средств;
"Гнутово" - 1696 человек и 437 транспортных средств;
"Станица Луганская" - 6877 человек.
Теги: Донбасс, пункты пропуска, линия разграничения, КПВВ
Читайте также:
- Четвертые сутки подряд донбасские пункты пропуска штурмует более 30 тысяч человек
- У линии разграничения продолжается падение
- Утром 3 марта донбасские КПВВ приятно удивили
- Что творится утром 16 ноября на донбасских пунктах пропуска
- Линия разграничения: утро у КПВВ встретили около 600 авто
- С утра у донбасских пунктов пропуска собралось более 1,2 тыс. авто
- Ходаковского взбесило заявление Волкера о ликвидации "ДНР" и "ЛНР"10:28
- Ночью огонь охватил Сватово10:13
- Часть ОРДО обесточена10:06
- Взрывы накрыли районы Донецкой фильтровальной станции, Авдеевки, Ясиноватой, Широкино и Чермалыка09:53
- Спасатели Донетчины вытаскивали авто из снежных ловушек09:38
- Непогода привела к проблемам с водой в ОРЛО09:32
- Донбасские миротворцы: почему всё будет не просто09:26
- Duty free от "ДНР" - всплыли неожиданные подробности задержания на КПВВ09:15
- В Донецке огонь убил человека09:03
- Ходаковский заявил, что Захарченко - кум Суркова08:52
- Ходаковского взбесило заявление Волкера о ликвидации "ДНР" и "ЛНР"10:28
- Ночью огонь охватил Сватово10:13
- Часть ОРДО обесточена10:06
- Взрывы накрыли районы Донецкой фильтровальной станции, Авдеевки, Ясиноватой, Широкино и Чермалыка09:53
- Спасатели Донетчины вытаскивали авто из снежных ловушек09:38
- Непогода привела к проблемам с водой в ОРЛО09:32
- Донбасские миротворцы: почему всё будет не просто09:26
- Duty free от "ДНР" - всплыли неожиданные подробности задержания на КПВВ09:15
- В Донецке огонь убил человека09:03
- Ходаковский заявил, что Захарченко - кум Суркова08:52
- Названа неожиданная причина высокого артериального давления18:36
- "Черный" март для российских олигархов, или О чем США сигнализируют Кремлю19:18
- Мифы о микроволновке, в которые пора перестать верить18:53
- Врачи выложили в сеть список препаратов, которые ничего не лечат. Неожиданно!14:12
- Путин сольет Донбасс после выборов?11:59
- Что будет, ели переселенец сменит прописку11:24
- Как за три недели сбросить 10 килограммов11:02
- Грипп опасен для мозга: ученые пришли к неожиданному выводу17:38
- Самые опасные: эти пять лекарств убивают ваше сердце15:50
- В березні буде шалена магнітна буря, названо дату удару: що робити14:00
- Путин откровенно сказал, за сколько “продаст” Донбасс, позволив ввести туда миротворцев
- Ходаковский: При попытке ввести миротворческий контингент на условиях запада мы выйдем из-под управления и объявим собственную войну
- Врачи выложили в сеть список препаратов, которые ничего не лечат. Неожиданно!
- Соцсети сообщают приятные новости о донбасских пунктах пропуска
- Желания и прогресса нет: боевики "ДНР" отказались запускать Vodafone в оккупированном Донецке - подробности
- Захарченко может не поздоровиться: боевик своим приказом "спалил" Кремль
- Переселенцы возмущены проверками СБУ
- Появились фото и подробности взрыва, напугавшего Донецк
- Ходаковский прокомментировал новое "донбасское перемирие"
- Страшный взрыв потряс Донецк