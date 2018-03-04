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Архив - Донецкая область

Свыше 3 тысяч авто штурмовали линию разграничения на Донбассе

04.03.2018 08:26
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Свыше 3 тысяч авто штурмовали линию разграничения на Донбассе

Контрольные пункты въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донечтине и Луганщине, вчера пересекло 22,5 тысячи человек и более 3000 транспортных средств.

По данным Госпогранслужбы Украины, статистика за 3 марта по каждому КПВВ выглядит следующим образом:

"Майорск" - 5180 человек и 760 транспортных средств;

"Марьинка" - 4995 человек и 1075 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 3815 человек и 795 транспортных средств;

"Гнутово" - 1696 человек и 437 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 6877 человек.



Теги: Донбасс, пункты пропуска, линия разграничения, КПВВ
 
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