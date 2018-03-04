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Так называемые "ЛДНР" не являются частью Минских соглашений!
В Украине прокомментировали заявление члена Совета Федерации России Алексей Пушков о том, что т.н. "ДНР" и "ЛНР", на ликвидации которых настаивает спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер, являются "частью Минских соглашений".
Напомним, ранее Волкер рассказал, когда Украина вернет неподконтрольный Донбасс, а также отметил, что "ДНР" и "ЛНР" будут ликвидированы, т.к. "не существует места для них в украинском конституционном устройстве".
В ответ появилось заявление члена Совета Федерации России Алексея Пушкова. Экс-глава "Совбеза ДНР", бывший ранее командиром спецподразделения СБУ "Альфа", вожак батальона "Восток", переформатированного в объединение "Патриотические силы Донбасса" Александр Ходаковский также резко отреагировал на заявление Волкера.
"Россияне опять нагло врут. Так называемые "ЛДНР" не являются частью Минских соглашений хотя бы потому, что согласно этим соглашениям их вообще не существует. Есть только отдельные районы Донецкой и Луганской областей Украины, - пишут Інформаційні війська України. - Может хоть кто-то из рашистов наконец-то покажет в тексте "Минска" хотя бы одно упоминание "ЛНР" или "ДНР"?!"
Теги: Украина, Россия, Донбасс, ДНР, ЛНР, Минские договоренности, Минские соглашения
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- Так называемые "ЛДНР" не являются частью Минских соглашений!12:14
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