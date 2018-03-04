В "ДНР" пообещали прекратить стрелять

04.03.2018 12:24

Т.н. "заместитель командующего оперативным командованием" пророссийской группировки "ДНР" Эдуард Басурин заявил сегодня, 4 марта, что "командование вооруженных сил" псевдореспублики издало приказ о жесточайшем соблюдении режима прекращения огня. Речь о перемирии, которое должно начаться с 5 марта.



По словам Басурина сегодня вечером во все подразделения, находящиеся на линии соприкосновения, будут направлены "специальные представители командования ВС ДНР". Их задача якобы - контролировать выполнение данного приказа. В случае его нарушения обещают "на месте проводиться разбирательство по каждому факту с привлечением виновных к ответственности".

Напомним, что 2 марта Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) минских переговорщиков по Донбассу подтвердила приверженность полному и бессрочному прекращению огня в зоне конфликта, начиная с 00:01 5 марта. Последнее перемирие вступило в силу с полуночи 23 декабря. Но оккупанты Донбасса его постоянно нарушают. Так что и в новое верится с огромным трудом.



Экс-глава "Совбеза ДНР", бывший ранее командиром спецподразделения СБУ "Альфа", вожак батальона "Восток", переформатированного в объединение "Патриотические силы Донбасса" Александр Ходаковский прокомментировал новость об очередном перемирии на Донбассе.

Напомним, что за минувшие сутки агрессор провел на Донбассе 8 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. По данным пресс-центра штаба АТО, в результате вражеского огня никто из украинских воинов не пострадал.