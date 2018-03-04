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В Донецк согнали бронетехнику
04.03.2018 11:21
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 3 марта), боевики "ДНР" скопили бронетехнику в оккупированном Донецке.
"1 марта в неподконтрольном правительству районе мини-БПЛА СММ зафиксировал 17 бронированных машин (семь БМП-1, шесть БМП-2 и четыре типа БМП), 10 бронетранспортеров (один БТР-80, один БТР-70 и восемь MT-ЛБ), 3 минных трала (КМТ-9), а также другие транспортные средства военного типа в Донецке", - говорится в сообщении Миссии.
Теги: Донецк, Донбасс, беспилотник, ДНР, бронетехника, СММ ОБСЕ
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