В Донецк согнали бронетехнику

04.03.2018 11:21

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 3 марта), боевики "ДНР" скопили бронетехнику в оккупированном Донецке.



"1 марта в неподконтрольном правительству районе мини-БПЛА СММ зафиксировал 17 бронированных машин (семь БМП-1, шесть БМП-2 и четыре типа БМП), 10 бронетранспортеров (один БТР-80, один БТР-70 и восемь MT-ЛБ), 3 минных трала (КМТ-9), а также другие транспортные средства военного типа в Донецке", - говорится в сообщении Миссии.