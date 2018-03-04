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Архив - Донецкая область

В Донецке огонь убил человека

04.03.2018 09:03
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В Донецке огонь убил человека

В оккупированном Донецке произошло огненное ЧП со смертельным исходом.

По данным местных "спасателей", в результате пожара, который охватил частный дом по ул. Анджиевского (Киевский район), вчера утром погибла женщина 1937 г.р.

Причины пожара устанавливаются.



Теги: Донецк, Донбасс, пожар, смерть
 
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