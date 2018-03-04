В Донецке огонь убил человека

04.03.2018 09:03

В оккупированном Донецке произошло огненное ЧП со смертельным исходом.

По данным местных "спасателей", в результате пожара, который охватил частный дом по ул. Анджиевского (Киевский район), вчера утром погибла женщина 1937 г.р.

Причины пожара устанавливаются.