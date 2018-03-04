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Архив - Донецкая область

В Краматорске порадуют переселенцев

04.03.2018 21:36
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В Краматорске порадуют переселенцев

В Краматорске, где сейчас находится областная власть Донетчины, этой весной сдадут в эксплуатацию три общежития для переселенцев. Об этом заявил городской голова Андрей Панков.

"У нас реализуются проекты совместно с Европейским Союзом, в которых город соучаствует местным бюджетом. Капитально реконструируются три общежития – в разных частях нашего города: парк Юбилейный, старая часть города и соцгород, – сообщил мэр. - 3 общежития в апреле будут сданы под ключ. Жилье получат именно переселенцы. Приобретать квартиры мы не имеем возможности".

Андрей Панков также сообщил, что участников АТО поддерживают материально: при демобилизации каждому из них выделяется финансовая помощь.

В конце 2017 года технический эксперт по ремонту общежитий в Краматорске Леонид Лищук заявил, что и в Славянске, и в Краматорске действуют коррупционные схемы чиновников, ворующих деньги, выделенные Европейским Союзом на ремонт общежитий под социальное жилье для переселенцев. По его словам, при самых медленных темпах общежития за выделенные деньги можно было отремонтировать за 6 месяцев, а не тянуть 3 года. Об этом пишет АКМЦ.



Теги: Донбасс, Краматорск, ремонт, жилье, переселенцы
 
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