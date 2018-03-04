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Архив - Донецкая область

В Марьинке задержали хранителя оружия

04.03.2018 19:48
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В Марьинке задержали хранителя оружия

Правоохранители Донетчины задержали в прифронтовой Марьинке 57-летнего местного жителя, который сразу в двух домах спрятал оружие.

Участковые офицеры полиции Марьинского района получили оперативную информацию, что по улице Шевченко один из местных жителей хранит дома оружие. Проведя обыск в доме хозяина, правоохранители обнаружили под кроватью обрез охотничьей винтовки и боеприпасы. Правонарушитель признался, что у него есть еще одна винтовка, которую он спрятал в одном из заброшенных домов, вблизи линии разграничения. Проехав по указанному адресу, полицейские действительно обнаружили оружие.

По словам правонарушителя, изъятые предметы ему осталось от отца, который более 5 лет назад погиб.

По факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.



Теги: Донбасс, Марьинка, оружие, полиция
 
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