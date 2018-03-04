- В "ДНР" крадут землю22:31
- В ОРДЛО ищут военные резервы22:10
- "Ощадбанк" у линии разграничения будет принимать лишь три дня: новый график21:50
- В Краматорске порадуют переселенцев21:36
- В мариупольском гараже нашли запасы наркосодержащих препаратов21:00
- Конфликт на Донбассе: просматриваются два пути20:40
- Правозащитники назвали плюсы и минусу обновленного закона о реинтеграции Донбасса20:21
- Донбасс и Крым: как быть с люстрацией после реинтеграции?20:02
- В Марьинке задержали хранителя оружия19:48
- Эксперт назвал опасности закона о реинтеграции Донбасса19:29
В Марьинке задержали хранителя оружия
Правоохранители Донетчины задержали в прифронтовой Марьинке 57-летнего местного жителя, который сразу в двух домах спрятал оружие.
Участковые офицеры полиции Марьинского района получили оперативную информацию, что по улице Шевченко один из местных жителей хранит дома оружие. Проведя обыск в доме хозяина, правоохранители обнаружили под кроватью обрез охотничьей винтовки и боеприпасы. Правонарушитель признался, что у него есть еще одна винтовка, которую он спрятал в одном из заброшенных домов, вблизи линии разграничения. Проехав по указанному адресу, полицейские действительно обнаружили оружие.
По словам правонарушителя, изъятые предметы ему осталось от отца, который более 5 лет назад погиб.
По факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
Теги: Донбасс, Марьинка, оружие, полиция
- В Донецкой области международных наблюдателей не пустили на несколько участков
- В районі Мар’їнки Росія почала використання нової бронебійної зброї
- Курьера из "ДНР", везшего оружие террористам на подконтрольной Украине территории, задержали на КПВВ "Марьинка" (ВИДЕО)
- На подконтрольной территории Донецкой области СБУ обнаружила жуткую находку
- Местные выборы. Марьинка: Она с большим отрывом обогнала троих мужчин
- В Марьинке милиция обнаружила тайник с оружием
- В "ДНР" крадут землю22:31
- В ОРДЛО ищут военные резервы22:10
- "Ощадбанк" у линии разграничения будет принимать лишь три дня: новый график21:50
- В Краматорске порадуют переселенцев21:36
- Почти 30 взрывных опасностей нашли на Луганщине21:16
- В мариупольском гараже нашли запасы наркосодержащих препаратов21:00
- Конфликт на Донбассе: просматриваются два пути20:40
- Правозащитники назвали плюсы и минусу обновленного закона о реинтеграции Донбасса20:21
- Донбасс и Крым: как быть с люстрацией после реинтеграции?20:02
- В Марьинке задержали хранителя оружия19:48
- В "ДНР" крадут землю22:31
- В ОРДЛО ищут военные резервы22:10
- "Ощадбанк" у линии разграничения будет принимать лишь три дня: новый график21:50
- В Краматорске порадуют переселенцев21:36
- Почти 30 взрывных опасностей нашли на Луганщине21:16
- В мариупольском гараже нашли запасы наркосодержащих препаратов21:00
- Конфликт на Донбассе: просматриваются два пути20:40
- Правозащитники назвали плюсы и минусу обновленного закона о реинтеграции Донбасса20:21
- Донбасс и Крым: как быть с люстрацией после реинтеграции?20:02
- В Марьинке задержали хранителя оружия19:48
- Как переселенцам получить субсидию: максимально полный рассказ с важными ссылками15:48
- Названа неожиданная причина высокого артериального давления18:36
- "Черный" март для российских олигархов, или О чем США сигнализируют Кремлю19:18
- Мифы о микроволновке, в которые пора перестать верить18:53
- Врачи выложили в сеть список препаратов, которые ничего не лечат. Неожиданно!14:12
- Путин сольет Донбасс после выборов?11:59
- Что будет, ели переселенец сменит прописку11:24
- Как за три недели сбросить 10 килограммов11:02
- Грипп опасен для мозга: ученые пришли к неожиданному выводу17:38
- Самые опасные: эти пять лекарств убивают ваше сердце15:50
- Путин откровенно сказал, за сколько “продаст” Донбасс, позволив ввести туда миротворцев
- Ходаковский: При попытке ввести миротворческий контингент на условиях запада мы выйдем из-под управления и объявим собственную войну
- Врачи выложили в сеть список препаратов, которые ничего не лечат. Неожиданно!
- Соцсети сообщают приятные новости о донбасских пунктах пропуска
- В Донецк согнали бронетехнику
- Желания и прогресса нет: боевики "ДНР" отказались запускать Vodafone в оккупированном Донецке - подробности
- Захарченко хочет поставить "в ружье" всех мужчин до 55 лет?
- Захарченко может не поздоровиться: боевик своим приказом "спалил" Кремль
- Переселенцы возмущены проверками СБУ
- Светлодарская дуга: волонтер озадачил оккупантов Донбасса