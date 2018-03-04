В Мариуполе нашли обгорелое тело

04.03.2018 10:44

Сегодня, 4 марта, в 5:19 на телефон Службы спасения "101" поступило сообщение о пожаре на ул. Куинджи в г. Мариуполь.



На месте происшествия спасатели (привлекалось 10 человек личного состава и 3 единицы техники) выяснили, что пожар происходит внутри гаража. Во время проведения разведки и тушения пожара на полу в гараже было обнаружено обгоревшее тело мужчины 1985 г.р .



Пожар, причины возникновения которого устанавливаются, был локализован в 05:45 и ликвидирован в 5:57. К тому времени огонь уничтожил автомобиль ЗАЗ - 968М.