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Архив - Донецкая область

В Мариуполе нашли обгорелое тело

04.03.2018 10:44
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В Мариуполе нашли обгорелое тело

Сегодня, 4 марта, в 5:19 на телефон Службы спасения "101" поступило сообщение о пожаре на ул. Куинджи в г. Мариуполь.

На месте происшествия спасатели (привлекалось 10 человек личного состава и 3 единицы техники) выяснили, что пожар происходит внутри гаража. Во время проведения разведки и тушения пожара на полу в гараже было обнаружено обгоревшее тело мужчины 1985 г.р .

Пожар, причины возникновения которого устанавливаются, был локализован в 05:45 и ликвидирован в 5:57. К тому времени огонь уничтожил автомобиль ЗАЗ - 968М.



Теги: Донбасс, Мариуполь, пожар, смерть
 
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