В Минобороны сообщили, где и из чего стреляли на Донбассе

04.03.2018 13:53

Спикер Минобороны Украины по вопросам АТО полковник Максим Праута сообщил, что 3 марта с 17:30 до полуночи на Луганском направлении оккупанты совершили 6 обстрелов оборонительных позиций военнослужащих ВСУ. А на Донецком направлении – два.



На Луганском направлении вечером в течение часа боевики выпустили более 10 мин калибра 82 мм по защитникам Крымского. По украинским воинам у населенных пунктов Луганское, Новгородское, Малиновое, Станица Луганская и Счастье противник активно вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.



На Донецком направлении вечером из минометов калибра 82 мм оккупанты вели огонь по защитникам н.п. Пески (в районе разрушенного Донецкого аэропорта), а из минометов калибра 120 мм - по защитникам Водяного, что на Приморской части региона.

Напомним, что сегодня была опубликована новая карта из зоны конфликта на Донбассе.

По данным пресс-центра штаба АТО, в результате вражеского огня вчера никто из украинских воинов не пострадал.

Отметим, что 2 марта Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) минских переговорщиков по Донбассу подтвердила приверженность полному и бессрочному прекращению огня в зоне конфликта, начиная с 00:01 5 марта.