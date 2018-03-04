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В Минобороны сообщили, где и из чего стреляли на Донбассе
Спикер Минобороны Украины по вопросам АТО полковник Максим Праута сообщил, что 3 марта с 17:30 до полуночи на Луганском направлении оккупанты совершили 6 обстрелов оборонительных позиций военнослужащих ВСУ. А на Донецком направлении – два.
На Луганском направлении вечером в течение часа боевики выпустили более 10 мин калибра 82 мм по защитникам Крымского. По украинским воинам у населенных пунктов Луганское, Новгородское, Малиновое, Станица Луганская и Счастье противник активно вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
На Донецком направлении вечером из минометов калибра 82 мм оккупанты вели огонь по защитникам н.п. Пески (в районе разрушенного Донецкого аэропорта), а из минометов калибра 120 мм - по защитникам Водяного, что на Приморской части региона.
Напомним, что сегодня была опубликована новая карта из зоны конфликта на Донбассе.
По данным пресс-центра штаба АТО, в результате вражеского огня вчера никто из украинских воинов не пострадал.
Отметим, что 2 марта Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) минских переговорщиков по Донбассу подтвердила приверженность полному и бессрочному прекращению огня в зоне конфликта, начиная с 00:01 5 марта.
Теги: Донбасс, ВСУ, обстрелы, Минобороны, минометы, оккупанты
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