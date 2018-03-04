- В "ДНР" крадут землю22:31
- В ОРДЛО ищут военные резервы22:10
- "Ощадбанк" у линии разграничения будет принимать лишь три дня: новый график21:50
- В Краматорске порадуют переселенцев21:36
- В мариупольском гараже нашли запасы наркосодержащих препаратов21:00
- Конфликт на Донбассе: просматриваются два пути20:40
- Правозащитники назвали плюсы и минусу обновленного закона о реинтеграции Донбасса20:21
- Донбасс и Крым: как быть с люстрацией после реинтеграции?20:02
- В Марьинке задержали хранителя оружия19:48
- Эксперт назвал опасности закона о реинтеграции Донбасса19:29
В ОРДЛО ищут военные резервы
Группа "Информационное Сопротивление" сообщает тревожные новости со временно оккупированного Донбасса. Боевики ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей – т.н. "ДНР" и "ЛНР") ищут "пушечное мясо".
"В ближайшее время планируется "проверка боеготовности" (с выходом техники и личного состава в район сосредоточения) по одному батальону из состава 11-го омсп и 100-й омсбр. Таким образом, командование оккупационных войск пытается сформировать дополнительно две резервные батальонные тактические группы (БТГр), с целью усиления корпусного резерва, - отмечает ИС. - А во "2-м АК ЛНР" командование "изыскивает резервы" для создания запасов обмундирования для планируемых "резервистов". Проблема усугубляется отказом российского командования в поставках обмундирования для этих целей – предложено лишь списываемое вещевое имущество старого образца со складов Южного военного округа ВС РФ".
Теги: Донбасс, война, боевики, оккупанты, ОРДЛО, резервисты
- За что командование донбасских боевиков пообещало их карать
- Новости из оккупации: опасное движение в Киевском районе Донецка и подготовка диверсантов
- Смертельный "субботник" в зоне АТО
- Противник ведет пулеметно-гранатометные обстрелы вдоль Бахмутской трассы, - ИС
- Сутки в зоне АТО: полные данные об обстрелах и потерях, включая версию оккупантов
- Війна на Донбасі: шокуючі данні україньскої розвідки
- В "ДНР" крадут землю22:31
- В ОРДЛО ищут военные резервы22:10
- "Ощадбанк" у линии разграничения будет принимать лишь три дня: новый график21:50
- В Краматорске порадуют переселенцев21:36
- Почти 30 взрывных опасностей нашли на Луганщине21:16
- В мариупольском гараже нашли запасы наркосодержащих препаратов21:00
- Конфликт на Донбассе: просматриваются два пути20:40
- Правозащитники назвали плюсы и минусу обновленного закона о реинтеграции Донбасса20:21
- Донбасс и Крым: как быть с люстрацией после реинтеграции?20:02
- В Марьинке задержали хранителя оружия19:48
- В "ДНР" крадут землю22:31
- В ОРДЛО ищут военные резервы22:10
- "Ощадбанк" у линии разграничения будет принимать лишь три дня: новый график21:50
- В Краматорске порадуют переселенцев21:36
- Почти 30 взрывных опасностей нашли на Луганщине21:16
- В мариупольском гараже нашли запасы наркосодержащих препаратов21:00
- Конфликт на Донбассе: просматриваются два пути20:40
- Правозащитники назвали плюсы и минусу обновленного закона о реинтеграции Донбасса20:21
- Донбасс и Крым: как быть с люстрацией после реинтеграции?20:02
- В Марьинке задержали хранителя оружия19:48
- Как переселенцам получить субсидию: максимально полный рассказ с важными ссылками15:48
- Названа неожиданная причина высокого артериального давления18:36
- "Черный" март для российских олигархов, или О чем США сигнализируют Кремлю19:18
- Мифы о микроволновке, в которые пора перестать верить18:53
- Врачи выложили в сеть список препаратов, которые ничего не лечат. Неожиданно!14:12
- Путин сольет Донбасс после выборов?11:59
- Что будет, ели переселенец сменит прописку11:24
- Как за три недели сбросить 10 килограммов11:02
- Грипп опасен для мозга: ученые пришли к неожиданному выводу17:38
- Самые опасные: эти пять лекарств убивают ваше сердце15:50
- Путин откровенно сказал, за сколько “продаст” Донбасс, позволив ввести туда миротворцев
- Ходаковский: При попытке ввести миротворческий контингент на условиях запада мы выйдем из-под управления и объявим собственную войну
- Врачи выложили в сеть список препаратов, которые ничего не лечат. Неожиданно!
- Соцсети сообщают приятные новости о донбасских пунктах пропуска
- В Донецк согнали бронетехнику
- Желания и прогресса нет: боевики "ДНР" отказались запускать Vodafone в оккупированном Донецке - подробности
- Захарченко хочет поставить "в ружье" всех мужчин до 55 лет?
- Захарченко может не поздоровиться: боевик своим приказом "спалил" Кремль
- Переселенцы возмущены проверками СБУ
- Светлодарская дуга: волонтер озадачил оккупантов Донбасса