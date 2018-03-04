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Архив - Донецкая область

В ОРДЛО ищут военные резервы

04.03.2018 22:10
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В ОРДЛО ищут военные резервы

Группа "Информационное Сопротивление" сообщает тревожные новости со временно оккупированного Донбасса. Боевики ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей – т.н. "ДНР" и "ЛНР") ищут "пушечное мясо".

"В ближайшее время планируется "проверка боеготовности" (с выходом техники и личного состава в район сосредоточения) по одному батальону из состава 11-го омсп и 100-й омсбр. Таким образом, командование оккупационных войск пытается сформировать дополнительно две резервные батальонные тактические группы (БТГр), с целью усиления корпусного резерва, - отмечает ИС. - А во "2-м АК ЛНР" командование "изыскивает резервы" для создания запасов обмундирования для планируемых "резервистов". Проблема усугубляется отказом российского командования в поставках обмундирования для этих целей – предложено лишь списываемое вещевое имущество старого образца со складов Южного военного округа ВС РФ".



Теги: Донбасс, война, боевики, оккупанты, ОРДЛО, резервисты
 
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