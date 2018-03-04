В России отреагировали на призыв Волкера ликвидировать "ДНР" и "ЛНР"

04.03.2018 07:44

Член Совета Федерации России Алексей Пушков прокомментировал призыв спецпредставителя США по Украине Курта Волкера ликвидировать созданные РФ квазиобразования "ДНР" и "ЛНР".



"Спецпредставитель США по срыву Минских соглашений Волкер требует ни много ни мало ликвидировать ЛНР и ДНР. Забыл, видно, что они - часть Минских соглашений. И без их согласия никаких миротворцев на Донбассе не будет. При таком подходе перспектива миссии Волкера стремится к нулю", - написал Пушков на своей странице в Twitter.



Впрочем, похоже, что сам Пушков этих соглашений не читал, т.к. там говорится об "особом статусе", но не о псевдореспубликах. И этот "особый статус" должен быть предоставлен оккупированной на данный момент части Донбасса, когда она начнет жить по украинскому законодательству.

Напомним, ранее Волкер рассказал, когда Украина вернет неподконтрольный Донбасс, а также отметил, что "ДНР" и "ЛНР" будут ликвидированы, т.к. "не существует места для них в украинском конституционном устройстве".