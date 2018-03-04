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Вечернее обострение на Донбассе: видео от штаба АТО
Сегодня, 4 марта, спикер АТО Василий Лабай поделился сводкой с Донбасского фронта за минувшие сутки. Соответствующее видео было опубликовано пресс-центром штаба АТО.
По словам Лабая, в темное время суток российско-оккупационные войска, которые придерживались режима тишины в период с полуночи до шести вечера, возобновили обстрелы укреплений Вооруженных Сил Украины.
Так, на Луганском направлении противник вел огонь из 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия в районе Крымского. Из гранатометов различных типов захватчики обстреливали украинских воинов у Луганского, Новгородского, Станицы Луганской и Счастье. Из стрелкового оружия оккупанты нарушали перемирие на подступах к Малиновому.
На Донецком направлении противник применил 120-мм минометы вблизи Водяного на Приазовье, а 82-мм минометы - неподалеку от н.п. Пески, что рядом с разрушенным Донецким аэропортом.
Всего за минувшие сутки агрессор провел 8 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. Но есть и хорошие новости - в результате вражеского огня никто из украинских воинов не пострадал.
Напомним, что 2 марта Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) минских переговорщиков по Донбассу подтвердила приверженность полному и бессрочному прекращению огня в зоне конфликта, начиная с 00:01 5 марта. Последнее перемирие вступило в силу с полуночи 23 декабря. Но оккупанты Донбасса его постоянно нарушают. Так что и в новое верится с огромным трудом.
Экс-глава "Совбеза ДНР", бывший ранее командиром спецподразделения СБУ "Альфа", вожак батальона "Восток", переформатированного в объединение "Патриотические силы Донбасса" Александр Ходаковский прокомментировал новость об очередном перемирии на Донбассе.
Теги: Донбасс, АТО, ВСУ, обстрелы, фронт
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