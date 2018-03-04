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ВСУ заявили, что готовы к режиму прекращения огня на Донбассе
Пресс-центр штаба АТО сообищли, что Вооруженные Силы Украины готовы к установлению и соблюдению режима прекращения огня с 00.00 часов 5 марта 2018 года.
"Подразделения ВС Украины в районе проведения АТО на территории Донецкой и Луганской областей, готовы к обеспечению выполнения всех мероприятий по внедрению и поддержанию режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон на востоке Украины, - говорится в сообщении. - Следует напомнить, что каждая договоренность о прекращении огня силами АТО придерживалась неукоснительно. В то же время, исключительно в случае угрозы жизни и здоровью гражданского населения, личного состава подразделений ВС Украины, осуществления других провокационных действий боевиками оккупационной администрации Российской Федерации, Вооруженные Силы Украины готовы немедленно адекватно реагировать в ответ".
Отметим, что в оккупационные войска т.н. "ДНР" также заявили, что поддерживают введение режима "абсолютного прекращения огня" с 5 марта. С аналогичным заявлениями выступили и представители оккупационный войск т.н. "ЛНР".
Напомним, что 2 марта Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) минских переговорщиков по Донбассу подтвердила приверженность полному и бессрочному прекращению огня в зоне конфликта, начиная с 00:01 5 марта. Последнее перемирие вступило в силу с полуночи 23 декабря. Но оккупанты Донбасса его постоянно нарушают. Так что и в новое верится с огромным трудом.
Экс-глава "Совбеза ДНР", бывший ранее командиром спецподразделения СБУ "Альфа", вожак батальона "Восток", переформатированного в объединение "Патриотические силы Донбасса" Александр Ходаковский прокомментировал новость об очередном перемирии на Донбассе.
Напомним, что за минувшие сутки агрессор провел на Донбассе 8 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. По данным пресс-центра штаба АТО, в результате вражеского огня никто из украинских воинов не пострадал.
Теги: Донбасс, перемирие, ДНР, ЛНР, АТО, ВСУ
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