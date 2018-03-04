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Взрывы накрыли районы Донецкой фильтровальной станции, Авдеевки, Ясиноватой, Широкино и Чермалыка
Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине заявили об увеличении обстрелов в Донецкой области в период с вечера 1 по вечер 2 марта по сравнению с предыдущим отчетным периодом. При этом СММ ОБСЕ зафиксировала меньшее количество взрывов (около 50 по сравнению с 72 соответственно).
Согласно отчету Миссии (опубликован вечером 3 марта), вечером 1 и ночью 2 марта камера СММ на Донецкой фильтровальной станции (15 км к северу от Донецка) зафиксировала 66 снарядов с запада на восток и 9 взрывов неопределенного происхождения — все в 0,5–3 км к югу. Во второй половине дня 2 марта та же камера зафиксировала огневую активность в такой хронологической последовательности: 1 снаряд с востока на запад, 3 снаряда с запада на восток и 6 снарядов с востока на запад, а затем в общей сложности 6 снарядов с запада на восток, 4 взрыва неопределенного происхождения и выпущенную вверх осветительную ракету — все в 0,5–3 км к югу.
Ночью 2 марта камера СММ в н. п. Авдеевка (подконтрольный правительству, 17 км к северу от Донецка) зафиксировала 2 снаряда с юга на север, 1 снаряд с севера на юг и 2 взрыва неопределенного происхождения — все на неустановленном расстоянии к юго-востоку. В течение дня, патрулируя на юго-западной окраине Авдеевки в течение приблизительно 5 часов, члены патруля Миссии слышали 12 взрывов неопределенного происхождения в 3–5 км к юго-юго-востоку.
Днем 2 марта, осуществляя наблюдение на железнодорожном вокзале в н. п. Ясиноватая (неподконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Донецка) на протяжении около 5 часов, команда СММ слышала 13 взрывов неопределенного происхождения и более 70 очередей и выстрелов из стрелкового оружия — все в 2–5 км к западу. Находясь в н. п. Докучаевск (неподконтрольный правительству, 30 км к юго-западу от Донецка), члены патруля Миссии слышали 170 выстрелов из стрелкового оружия в 1–2 км к западу.
Ночью 2 марта камера СММ, установленная в 1 км к юго-западу от н. п. Широкино (20 км к востоку от Мариуполя), зафиксировала (в хронологической последовательности) 1 снаряд с запада на восток, 2 — с востока на запад, 1 — с запада на восток, 4 — с востока на запад, 1 — с запада на восток и 4 — с востока на запад — все в 1–4 км к северу.
Патрулируя в 3 км к юго-западу от н. п. Чермалык (подконтрольный правительству, 31 км к северо-востоку от Мариуполя), команда СММ слышала 8 взрывов, оцененных как выстрелы, а также 23 очереди из крупнокалиберного пулемета — все в 3–7 км к востоку.
Теги: Донбасс, Авдеевка, взрывы, Донецкая фильтровальная станция, СММ ОБСЕ
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