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Боевики 7 раз обстреляли позиции сил АТО: у ВСУ без потерь
05.03.2018 11:58
За минувшие сутки боевики совершили семь прицельных обстрелов позиций ВСУ.
Так, на Луганском направлении противник вел огонь из 120 мм минометов по позициям ВСУ вокруг населенного пункта Луганское, а из минометов калибра 82 мм, гранатометов и зенитной установки — по защитникам Счастья.
На Донецком направлении основная вооруженная активность противника зафиксирована на Приазовье. В этом районе захватчики применили 120 мм минометы неподалеку Павлополя и Широкиного.
Кроме того, у Павлополя оккупанты стреляли из вооружения танка, БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также, семь мин калибра 120 мм разорвались вблизи опорных пунктов ВСУ в пригороде Марьинки.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, АТО, ВСУ, обстрелы
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