Боевики 7 раз обстреляли позиции сил АТО: у ВСУ без потерь

05.03.2018 11:58

За минувшие сутки боевики совершили семь прицельных обстрелов позиций ВСУ.

Так, на Луганском направлении противник вел огонь из 120 мм минометов по позициям ВСУ вокруг населенного пункта Луганское, а из минометов калибра 82 мм, гранатометов и зенитной установки — по защитникам Счастья.

На Донецком направлении основная вооруженная активность противника зафиксирована на Приазовье. В этом районе захватчики применили 120 мм минометы неподалеку Павлополя и Широкиного.

Кроме того, у Павлополя оккупанты стреляли из вооружения танка, БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также, семь мин калибра 120 мм разорвались вблизи опорных пунктов ВСУ в пригороде Марьинки.

Источник: https://donpress.com