Боевики нарушили перемирие, несмотря на договоренности: карта АТО

05.03.2018 14:52

В Донбассе боевики практически сразу же сорвали объявленное накануне перемирие.

В штабе АТО отмечают: «Уже в час ночи враг нарушил договоренности Трехсторонней контактной группы о полной приверженности всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному прекращению огня. Так, в районе населенного пункта Счастье противник в течение полутора часов вел огонь в сторону наших позиций из 82-мм минометов, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Кроме того, на рассвете минометы калибром 82-мм враг применил по защитникам Троицкого».

Известно, что по состоянию на утро 5 марта, зафиксированы два обстрела украинских позиций. По предварительной информации, в результате вражеского огня никто из украинских военных не пострадал.

В штабе АТО отметили: «Подразделения сил АТО огонь не открывали, полностью соблюдая условия перемирия. В тоже время, в случае угрозы жизни и здоровью гражданского населения, личному составу подразделений ВС Украины, осуществления других провокационных действий боевиками, Вооруженные Силы Украины готовы немедленно адекватно реагировать в ответ».

Источник: https://donpress.com