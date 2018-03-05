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Боевики нарушили перемирие, несмотря на договоренности: карта АТО
В Донбассе боевики практически сразу же сорвали объявленное накануне перемирие.
В штабе АТО отмечают: «Уже в час ночи враг нарушил договоренности Трехсторонней контактной группы о полной приверженности всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному прекращению огня. Так, в районе населенного пункта Счастье противник в течение полутора часов вел огонь в сторону наших позиций из 82-мм минометов, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Кроме того, на рассвете минометы калибром 82-мм враг применил по защитникам Троицкого».
Известно, что по состоянию на утро 5 марта, зафиксированы два обстрела украинских позиций. По предварительной информации, в результате вражеского огня никто из украинских военных не пострадал.
В штабе АТО отметили: «Подразделения сил АТО огонь не открывали, полностью соблюдая условия перемирия. В тоже время, в случае угрозы жизни и здоровью гражданского населения, личному составу подразделений ВС Украины, осуществления других провокационных действий боевиками, Вооруженные Силы Украины готовы немедленно адекватно реагировать в ответ».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, перемирие, договор, АТО, боевики
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