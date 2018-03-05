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Боевики продолжают нарушать перемирие, ранен боец ВСУ - штаб АТО
05.03.2018 20:42
Несмотря на общее решение Трехсторонней контактной группы о перемирии, российско-оккупационные войска 5 марта не прекратили обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
В течение дня захватчики совершили три прицельных обстрела укреплений сил АТО.
На Луганском направлении противник вел огонь из 82-мм минометов, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия по нашим опорным пунктам вблизи Счастья. Из минометов калибра 82-мм и крупнокалиберных пулеметов враг нарушал перемирие неподалеку Троицкого.
На Донецком направлении оккупанты применили гранатометы и стрелковое оружие в районе Новотроицкого.
В результате вражеского огня ранения получил один военнослужащий Вооруженных Сил Украины, - сообщили в штабе.
Источник: http://www.ostro.org
Теги: Донбасс, АТО, боевики, ВСУ
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