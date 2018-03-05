Боевики продолжают нарушать перемирие, ранен боец ВСУ - штаб АТО

05.03.2018 20:42

Несмотря на общее решение Трехсторонней контактной группы о перемирии, российско-оккупационные войска 5 марта не прекратили обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

В течение дня захватчики совершили три прицельных обстрела укреплений сил АТО.

На Луганском направлении противник вел огонь из 82-мм минометов, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия по нашим опорным пунктам вблизи Счастья. Из минометов калибра 82-мм и крупнокалиберных пулеметов враг нарушал перемирие неподалеку Троицкого.

На Донецком направлении оккупанты применили гранатометы и стрелковое оружие в районе Новотроицкого.

В результате вражеского огня ранения получил один военнослужащий Вооруженных Сил Украины, - сообщили в штабе.