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Нынешние главари ОРЛО боятся «диверсантов Плотницкого» больше «укрДРГ»
Экс-главарь боевиков «ЛНР» Игорь Плотницкий находится в Москве, однако, не имеет полной свободы передвижения.
Источник в «совете министров ЛНР» сообщает: «Он не имеет полной свободы передвижения, а именно, не может покинуть российскую столицу, однако, в действиях в ее пределах не ограничен».
По информации, Плотницкому ничего не угрожает, так как он находится под так называемым покровительством своего куратора (помощника президента России Владислава Суркова).
Источник добавил: «Главным залогом сохранения ему жизни и свободы является то, что он умеет хранить чужие секреты. Молчание — золото, а в его случае молчание — жизнь. Но это молчание касается более глобальной информации, что же касается махинаций на местах, то их участников уже точно сдали «.
Бывшие соратники утверждают, что Плотницкому вряд ли стоит опасаться ликвидации.
Источник уточнил: «Связь он держит через тех, кто остались после «переворота» при должностях «чиновников», а также через отдельных представителей местной прессы, все еще лояльных к нему, в том числе, в так называемом гостелерадио ЛНР. Кстати, что касается бывшего директора телеканала ГТРК ЛНР Анастасии Шуркаевой, то ей повезло меньше, чем Плотницкому, и она из-за многотысячных хищений пока находится под стражей, хотя пилили российские деньги они вместе «.
Кроме того, в оккупированном Луганске появляются слухи о возможном возвращении бывшего главаря, и это беспокоит нынешнюю верхушку боевиков.
На данный момент в усиленном режиме работают «правоохранители» и «военные», дома первых лиц боевиков и новых «министров» находятся под круглосуточной охраной, а в оккупированном Луганске больше боятся диверсантов Плотницкого, чем «украинских ДРГ».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Плотницкий, диверсанты, ОРДЛО
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