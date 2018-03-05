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Паника в рядах поклонников «ЛДНР»: Россия сворачивает «республики». «Лагеря построены»
Поклонники «ЛДНР», проживающие в России, считают, что власти РФ намерены «свернуть» «республики». Об этом они пишут в социальных сетях.
По данным жителей временно оккупированных территорий, которые пытались устроиться в России, органы МВД по вопросам миграции РФ начали брать расписки с украинцев из ОРДЛО о том факте, что им в последний раз продлевают срок пребывания в РФ в льготном режиме.
«Все идет к закономерному концу. После слива ЛДНР миротворцам люди не смогут пересекать границы этих образований без встречи с украинской пограничной службой», — в ужасе пишут сторонники «республик».
При этом они запугивают жителей ОРДЛО неминуемыми наказаниями. «Списки там давно готовы. Лагеря построены. Персонал набран», — говорится в страшилках.
Сторонники боевиков «стыдятся за родину». «Никто из нас уже не отмоется. И дети наши не отмоются. И внуки», — осознают поклонники «республик».
Орфография и стилистика автора полностью сохранены.
Источник: https://donpress.com
Теги: Россия, Донбасс, ДНР, ЛНР
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