Переселенцы могут получить социальную стипендию

05.03.2018 12:15

Общественная организация «Киевская инициативная группа Альпбаха» начала специальную стипендиальную программу для переселенцев.



Эту стипендиальную программу проводят каждый год для того, чтобы молодежь могла получить возможность принять участие в одном из самых старых европейских форумов - Европейском Форуме Альпбах, который пройдет с 15 по 31 августа в Австрии.



Данный форум – это неделя семинаров и симпозиумов, в котором принимают участие преподаватели университетов Великобритании, Европы и Америки. Темами мероприятий являются международное право, финансы, экономика, политика, инновации, точные науки, информационные технологии, медицина, охрана окружающей среды и многое другое.



Организаторы приглашают переселенцев принять участие в конкурсе на получение специальной стипендии, которая покроет стоимость участия в форуме.



Для того, чтобы принять участие в конкурсе, необходимо:

- быть в возрасте от 18 до 30 лет;

- проживать в данный момент или быть переселенцев из Донецкой или Луганской областей, а также с территории АР Крым;

- владеть английским языком на уровне не ниже В2.



Для участия в программе следует подать такие документы:

- мотивационное письмо на английском языке;

- резюме на английском языке;

- рекомендательное письмо с места учебы или работы в произвольной форме;

- справка ВПЛ, если есть;

- видеозапись, на которой участник дает ответ на два вопроса: «Why are you the best candidate for this scholarship?», «Explain the contents of one message (from your motivation letter) to introduce Ukraine to Alpbach community». Совокупный хронометраж видеозаписи – до 3 минут.



Документы следует отправлять на адрес ОО «КИГА» [email protected] до 23:59 15 апреля 2018 года.

Источник: http://zi.dn.ua

