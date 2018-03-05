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В центре Донецка взорвался автомобиль: есть жертвы
05.03.2018 19:00
Сегодня вечером вблизи спортивного комплекса «Олимпийский» в центре оккупированного Донецка взорвался автомобиль.
В «силовых структурах ДНР» сообщают: «Только что стало известно о том, что в центре Донецка взорвался автомобиль. По предварительным данным, один человек погиб, один получил ранения».
По данным, инцидент произошел на проезжей части улицы Артема напротив РСК «Олимпийский». На данный момент территория оцеплена, правоохранители ведут следственные мероприятия. Движение по данному участку дороги перекрыто.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, взрыв, автомобиль, жертва
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