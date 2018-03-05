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В штабе АТО предупредили о серьезных провокациях боевиков против ВСУ и гражданского населения
На оккупированных территориях Донбасса в самое ближайшее время есть вероятность вооруженных провокаций со стороны пророссийских боевиков. Как передает replyua.net, об этом идет речь в сообщении штаба АТО в соцсети Facebook со ссылкой на информацию разведки.
«Согласно имеющимся у нас данным, незаконные вооруженные формирования, поддерживаемые Россией, намерены начать серьезные огневые провокации как против подразделений Вооруженных сил Украины, так и против гражданского населения», – говорится в сообщении. Также, по данным разведчиков, боевики намерены одновременно обстрелять позиции украинских военных и населенные пункты, расположенные на оккупированной территории.
«Вероятные провокации связаны с договоренностями трехсторонней контактной группы о полном, устойчивом и бессрочном прекращении огня, начиная с 5 марта 2018 года с 00.00 часов (по киевскому времени). Подобными циничными действиями оккупационные войска будут создавать условия для обвинения сил АТО в том, что они якобы обстреливают не подконтрольных украинской власти прифронтовых населенные пункты», – отметили в штабе.
Теги: Донбасс, провокация, АТО, ВСУ
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