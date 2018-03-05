В штабе АТО предупредили о серьезных провокациях боевиков против ВСУ и гражданского населения

05.03.2018 07:11

На оккупированных территориях Донбасса в самое ближайшее время есть вероятность вооруженных провокаций со стороны пророссийских боевиков. Как передает replyua.net, об этом идет речь в сообщении штаба АТО в соцсети Facebook со ссылкой на информацию разведки.



«Согласно имеющимся у нас данным, незаконные вооруженные формирования, поддерживаемые Россией, намерены начать серьезные огневые провокации как против подразделений Вооруженных сил Украины, так и против гражданского населения», – говорится в сообщении. Также, по данным разведчиков, боевики намерены одновременно обстрелять позиции украинских военных и населенные пункты, расположенные на оккупированной территории.



«Вероятные провокации связаны с договоренностями трехсторонней контактной группы о полном, устойчивом и бессрочном прекращении огня, начиная с 5 марта 2018 года с 00.00 часов (по киевскому времени). Подобными циничными действиями оккупационные войска будут создавать условия для обвинения сил АТО в том, что они якобы обстреливают не подконтрольных украинской власти прифронтовых населенные пункты», – отметили в штабе.