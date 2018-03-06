Дончане раскрыли тайну, где лучше всего ловит Vodafone

06.03.2018 12:44

Во временно оккупированном Донецке есть несколько точек, где в рабочий день можно достаточно легко поймать сигнал Vodafone. Об этом пишут дончане в социальных сетях.

Они шутят, что ранее эти сведения были «тайной», но ее знает все больше людей.

«МТС ловит в рабочее время практически у всех мест, где расположены серьезные политические точки (администрации, министерства и т. д.)», — написал пользователь.

Эту информацию подтверждают и другие дончане, однако они подчеркивают: далеко не всегда даже в непосредственной близости от этих точек можно легко дозвониться.

Источник ДонПресс.