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Дончане раскрыли тайну, где лучше всего ловит Vodafone
06.03.2018 12:44
Во временно оккупированном Донецке есть несколько точек, где в рабочий день можно достаточно легко поймать сигнал Vodafone. Об этом пишут дончане в социальных сетях.
Они шутят, что ранее эти сведения были «тайной», но ее знает все больше людей.
«МТС ловит в рабочее время практически у всех мест, где расположены серьезные политические точки (администрации, министерства и т. д.)», — написал пользователь.
Эту информацию подтверждают и другие дончане, однако они подчеркивают: далеко не всегда даже в непосредственной близости от этих точек можно легко дозвониться.
Источник ДонПресс.
Теги: Донецк, Донбасс, связь, Vodafone
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