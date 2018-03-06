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На Донбассе в районе линии фронта прогремел мощный взрыв: соцсети сообщают о крупной взрывной волне
06.03.2018 17:46
На оккупированном Донбассе на линии фронта прогремел мощный взрыв около 15:00 южнее населенного пункта Марьинка.
Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на представителя боевиков "ДНР" в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Российские СМИ цитируют заявление представителя "ДНР" о том, что мощный взрыв последовал после курсирования украинского вертолета в окрестностях передовой.
Достоверность сведений представителя "ДНР" пока не подтверждена, однако пользователи соцсетей также говорят о крупном взрыве.
Источник "Диалог.UA"
Теги: Донбасс, взрыв, ДНР, фронт
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