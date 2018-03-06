На Донбассе за время конфликта перемирия объявлялись 12 раз

06.03.2018 20:48

На протяжении 4 лет конфликта на Донбассе «режим тишины» был объявлен 12 раз. Но ни разу перемирие на соблюдалось со стороны «ДНР» и «ЛНР». Об этом сообщают «Донецкие новости» с ссылкой на сообщение в Facebook первого заместителя председателя Верховной Рады, представителя Украины в Трехсторонней контактной группе по вопросам Донбасса Ирины Геращенко.

«Во время межпарламентского Совета Украина – НАТО и от наших коллег депутатов из разных стран, и от журналистов больше всего меня спрашивали о перемирии, которое было согласовано на последней встрече в Минске и должно было вступить в силу с 5 марта. В течение этих страшных лет войны перемирие на Донбассе объявлялось 12 раз, как правило, по инициативе Украины (или ОБСЕ), в последний раз – как раз с 5 марта. Украина всегда последовательно выполняла обязательства соблюдать тишину, не открывать огонь первыми, наши военные получали соответствующие команды и придерживались тишины. Но .... ни разу перемирие не соблюдалось другой стороной. Вот и на этот раз уже 5 марта, ночью, через несколько часов после оговоренного режима тишины, с другой стороны прозвучали обстрелы. На этой неделе режим тишины нарушался оккупационным режимом и боевиками и на Донецком, и на Луганском направлениях», – пишет Геращенко.

Она также уточнила, что перемирие всегда позволяло снизить интенсивность обстрелов, а значит, – уменьшить количество погибших и раненых. «Каждая спасенная жизнь важна. Поэтому даже несколько дней или недель относительной тишины важны. Но .... ни разу режим тишины не выполнялся другой стороной. Почему? Потому что в этом не заинтересована РФ. Ни разу президент РФ В.Путин не сделал публичного заявления о необходимости полного прекращения огня, не поддержал режим тишины, не обратился к главарям ОРДЛО* с требованием не стрелять. Обращение Путина к боевикам с требованием не стрелять прекратило бы насилие. Вот позвонил российский президент главарям ОРДЛО – и те сразу освободили заложников», – напомнила вице-спикер.

«Также, из-за отсутствия политической воли со стороны РФ и их марионеток, не выполнены договоренности о строении зоны безопасности, свободной от тяжелого оружия, в Донецкой области, не созданы зоны безопасности вдоль украинско-российской границы. И в этих вопросах хотелось бы более последовательной и активной позиции СММ ОБСЕ, ведь мандат миссии распространяется на всю Украинско территорию», – уточнила Ирина Геращенко.

Она считает, что с каждым днем ​​невыполнение Минских соглашений делает все более необходимым привлечение миротворческой миссии. «Которая, конечно, должна вводиться на всю оккупированную территорию до украино-российской границы и иметь широкий мандат временной администрации, принуждения к миру. Также очевидно, что без миротворческой миссии и решения проблемы контроля миссии над границей, через которую на оккупированные территории заходит русское оружие и наемники, невозможно переходить в политический блок Минских соглашений. Потому должна быть последовательность и приоритетность безопасности и гуманитарного блоков», – резюмирует Геращенко