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Оккупированный Донбасс остался без воды
06.03.2018 12:59
Ряд населенных пунктов на оккупированной территории Донецкой области остался без воды из-за аварии.
В результате прорыва водовода прекратилось водоснабжение в оккупированных боевиками Докучаевске, Еленовке и прилегающих поселках.
«В Донецкой области произошел прорыв водовода Новотроицкое-Докучаевск. Водоснабжение в н.п. Докучаевск, Еленовка и близлежащих поселках (неконтролируемые территории) отсутствует», - сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ в Twitter.
Ремонтные работы запланированы до 18:00. В министерстве сообщили, что на работу объектов газо- и электроснабжения Донецкой области авария не повлияла.
Источник: Информационное агентство «Вчасно»
Теги: Донбасс, Докучаевск, вода, оккупация, Еленовка
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