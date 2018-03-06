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Шо, опять? В «ДНР» нет роуминга с «ЛНР»
О «достижении» заявил гендиректор «дэнээровского» оператора связи «Феникс».
Он дал интервью сепаратистскому телевидению. В начале Андрей Рудниченко на полном серьезе поведал о принятом три года назад решении: «между нашими республиками никакого тарифа не будет», ведь — внимание! — «Феникс» взаимодействует с оператором связи «ЛНР» «Лугакомом» на основе… политической договоренности «республик», посему роуминга (!) нет.
Что касается бесплатных звонков хотя бы в Россию, не говоря уже о других странах, то тут «ДНР» хвастать нечем. От слова «совсем». О запуске роуминга не стоит даже заикаться. «Класический роуминг — это признание нашей нумерации другими мобильными операторами», — провел ликбез Рудниченко, вынужденный произнести вслух: «Пока у нас такой возможности нет». По его словам, вопрос роуминга мобильного оператора «Феникс» хотя бы с Россией — на 95% политический: «Мы надеемся, что правительство России пойдет на такой шаг и признает нумерацию «Феникса» и «Лугакома». Как говорится, мечтать не вредно.
Источник Факты.
Теги: Донбасс, мобильная связь, ДНР, ЛНР
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