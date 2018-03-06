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Украинские силовики готовят провокации по указанию ЦРУ, заявили в ДНР у Захарченко
Так называемый заместитель командующего оперативным командованием террористической организации "ДНР" Эдуард Басурин заявил, что в подконтрольную украинскому правительству Авдеевку Донецкой области якобы недавно приезжали директор ЦРУ Майк Помпео и представители разведывательных подразделений США. Об этом сообщает "РИА Новости".
Басурин уверяет, что в ходе встречи президент Украины Петр Порошенко "получил указания" от Помпео до 10 марта подготовить несколько сценариев провокаций на линии разграничения.
В террористической "ДНР" сообщили, что украинская сторона якобы подготовила для провокаций несколько диверсионных групп и комплекты военной формы боевиков.
Басурин отметил, что с 10 марта "с большой долей вероятности следует ожидать крупных провокаций".
2 марта представитель российской стороны в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов сообщил, что стороны согласовали введение режима прекращения огня на Донбассе с 5 марта.
В штабе АТО заявили, что ВCУ готовы его соблюдать.
Утром 5 марта в штабе АТО сообщили, что боевики сорвали перемирие через час после его начала.
Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.
Стороны уже несколько раз объявляли перемирие, но ни разу не удалось добиться его полного соблюдения.
Теги: США, Донбасс, ЦРУ, провокация, ДНР, АТО, боевики, ВСУ, Захарченко, Басурин
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