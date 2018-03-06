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Архив - Донецкая область

Ситуация в пунктах пропуска утром 6 марта

06.03.2018 09:11
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Ситуация в пунктах пропуска утром 6 марта

Информация от погранслужбы Украины, передает zi.dn.ua.

Утром 6 марта по сообщениям пограничников, на въезд-выезд на линии разграничения находилось следующее количество автомобилей.

КПВВ Майорск в сторону Бахмута 25 авто, в Горловку 50.
КПВВ Марьинка в сторону Курахово 40 авто, в Донецк 50.
КПВВ Новотроицкое по 20 машин в оба направления.
КПВВ Гнутово в сторону Мариуполя 20 авто, в Донецк 10.

Информация от очевидцев

КПВВ «Майорск»
Данных нет
КПВВ «Марьинка»
Данных нет
КПВВ «Новотроицкое»
7.43 Еленовка в сторону Мариуполя 100-120 основная, 40-50 льготы.
КПВВ «Гнутово»
Данных нет



Теги: Донбасс, Донецкая область, граница, Луганская область, пограничники, пункты пропуска, КПВВ
 
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