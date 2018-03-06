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Архив - Донецкая область

Стало известно расписание ночного поезда Покровск-Киев

06.03.2018 13:05
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Стало известно расписание ночного поезда Покровск-Киев

На сайте «Укрзализныци» появилось расписание нового двугрупного поезда № 226. Как сообщает «Знамя Индустрии», ночной поезд начнет курсировать с двадцать пятого марта. Он-лайн продажа билетов пока не стартовала. Поезд «Бердянск-Покровск-Киев» следует в столицу из двух городов.

В Днепре два состава объединяют в один, и он везет пассажиров в столицу Украины. Обратно из Киева один состав следует соответственно до Днепра. Там его разъединяют. Дальше два поезда едут по своим направлениям.
Согласно графику движения сообщение между Бердянском и Покровском не предусмотрено. Время в пути от Покровска до Киева (поезд № 245) составляет 13 часов 15 минут. От Киева до Покровска поезд № 226 движется дольше, 14 часов 26 минут.
От Бердянска до Киева (№ 226) поезд следует 17 часов 40 минут. От Киева до Бердянска (№ 226) — 18 часов 50 минут.



Теги: Донбасс, Киев, поезд, расписание, Покровск
 
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