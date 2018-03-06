Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Украинская сторона передала ОРДО тело бойца «ДНР»

06.03.2018 21:32
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Украинская сторона передала ОРДО тело бойца «ДНР»

Сегодня украинские волонтеры передали представителям «ДНР» тело боевика.

«Начальник отдела по делам военнопленных, без вести пропавших и погибших аппарата министерства обороны ДНР» Оксана Соленая отметила: «Только что украинские волонтеры передали нам тело нашего военнослужащего, который несколько дней назад был взят в плен и жестоко убит», передает donpress.com.

По ее словам, в ближайшее время будет проведена судмедэкспертиза тела.



Теги: Украина, Донбасс, убийство, тело, боевик, плен, ДНР, волонтеры
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх