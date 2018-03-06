"Управляемые Россией силы обстреляли позиции ВСУ на Донбассе через час после объявления абсолютного перемирия", - экс-посол США

06.03.2018 09:42

Российско-террористические войска на временно оккупированной территории Донбасса не смогли продержаться больше часа в формате "абсолютного перемирия". Бывший посол Соединенных Штатов Америки в Украине Стивен Пайфер в Twitter прокомментировал соблюдение режима тишины на Донбассе, передает "Диалог.UA".

В частности, он отметил, что абсолютное прекращение огня, которое объявили на Донбассе 5 марта, действовало около часа. "По сообщению украинский военных, "абсолютное прекращение огня" так называемыми Донецкой и Луганской "народными республиками" было нарушено через час после начала, потому что управляемые Россией силы обстреляли украинские позиции", – заверил Пайфер. Таким образом, соблюдение перемирия незаконными вооруженными бандформированиями ОРДЛО он оценил весьма скептически.