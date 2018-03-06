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Архив - Донецкая область

В «ДНР» рассказали о «зверствах» Правого сектора

06.03.2018 22:10
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В «ДНР» рассказали о «зверствах» Правого сектора

Один из руководителей так называемого оперативного командования «ДНР» Эдуард Басурин в очередной раз удивил новыми заявлениями о «зверстве» бойцов «Правого сектора». Об этом он сообщил сепаратистским СМИ, передает inforesist.org.

Басурин рассказал о «вопиющем случае» под Донецком. По его словам, представители «Правого сектора» остановили бабушку и заставили ее съесть газету.

«Бабушка завернула тормозок в местную газету. Когда они ее увидели, то забрали тормозок и пытались на улице спалить газету. Был сильный ветер, и они не могли ее поджечь. Они заставляли бабушку эту газету съесть», — рассказал он.

При этом Басурин утверждает, что этот случай видели немало свидетелей, которые возмущались таким поведением представителей«Правого сектора». По его словам, впоследствии бойцы газету забрали и вернули женщине тормозок.



Теги: Донбасс, бабушка, Правый сектор, ДНР, АТО, ВСУ, Басурин
 
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