Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

За сутки российско-оккупационные войска трижды нарушили перемирие на Донбассе: ранен воин ВСУ

06.03.2018 07:24
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
За сутки российско-оккупационные войска трижды нарушили перемирие на Донбассе: ранен воин ВСУ

Вторая половина прошедших суток, начиная с 16.00, в районе проведения АТО прошла без нарушений режима прекращения огня - вдоль всей линии разграничения сторон не зафиксировано ни одного обстрела. Зато, к тому, российско-оккупационные группировки 3 раза нарушали перемирие, сообщает пресс-центр Штаба АТО, передает 62.ua.

На Луганском направлении оккупанты применили минометы калибра 82-мм, гранатометы и стрелковое оружие неподалеку Счастья. С 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов противник вел огонь вблизи Троицкого.

На Донецком направлении враг обстрелял защитников Новотроицкого из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В результате вражеского огня получил ранение один военнослужащий сил АТО. Его доставили в военный мобильный госпиталь и предоставили необходимый объем лекарственной помощи.



Теги: Россия, Донбасс, АТО, ВСУ, обстрелы, Донецкое направление, Луганское направление, оккупанты
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх