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За сутки российско-оккупационные войска трижды нарушили перемирие на Донбассе: ранен воин ВСУ
Вторая половина прошедших суток, начиная с 16.00, в районе проведения АТО прошла без нарушений режима прекращения огня - вдоль всей линии разграничения сторон не зафиксировано ни одного обстрела. Зато, к тому, российско-оккупационные группировки 3 раза нарушали перемирие, сообщает пресс-центр Штаба АТО, передает 62.ua.
На Луганском направлении оккупанты применили минометы калибра 82-мм, гранатометы и стрелковое оружие неподалеку Счастья. С 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов противник вел огонь вблизи Троицкого.
На Донецком направлении враг обстрелял защитников Новотроицкого из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В результате вражеского огня получил ранение один военнослужащий сил АТО. Его доставили в военный мобильный госпиталь и предоставили необходимый объем лекарственной помощи.
Теги: Россия, Донбасс, АТО, ВСУ, обстрелы, Донецкое направление, Луганское направление, оккупанты
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