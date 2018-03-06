За сутки российско-оккупационные войска трижды нарушили перемирие на Донбассе: ранен воин ВСУ

06.03.2018 07:24

Вторая половина прошедших суток, начиная с 16.00, в районе проведения АТО прошла без нарушений режима прекращения огня - вдоль всей линии разграничения сторон не зафиксировано ни одного обстрела. Зато, к тому, российско-оккупационные группировки 3 раза нарушали перемирие, сообщает пресс-центр Штаба АТО, передает 62.ua.

На Луганском направлении оккупанты применили минометы калибра 82-мм, гранатометы и стрелковое оружие неподалеку Счастья. С 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов противник вел огонь вблизи Троицкого.

На Донецком направлении враг обстрелял защитников Новотроицкого из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В результате вражеского огня получил ранение один военнослужащий сил АТО. Его доставили в военный мобильный госпиталь и предоставили необходимый объем лекарственной помощи.