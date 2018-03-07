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Архив - Донецкая область

«Феникс» не але»: в ОРДО перебои с работой местного оператора

07.03.2018 14:02
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«Феникс» не але»: в ОРДО перебои с работой местного оператора

В оккупированном Донецке сегодня с утра наблюдаются серьезные перебои с мобильным оператором боевиков «Фениксом».

В своих комментариях люди отмечают, что связь совершенно не работает и никуда невозможно дозвониться:

«ФБ веник (Кировский р-он) сдох совсем, даже палочки антенны не показывает Похоже, проблема по всему городу. Во взаимовыручке тоже вопросы пошли по этому поводу. хреник в Макеевке, видимо, тоже прилег, даже не удивлена»

«Донецк Яценко 5G настраивает?))))»

» Феникс не але».

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, мобильная связь, ДНР, ОРДЛО
 
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