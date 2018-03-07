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Архив - Донецкая область

В "ДНР" "за шпионаж" арестован донецкий блогер

07.03.2018 16:45
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В "ДНР" "за шпионаж" арестован донецкий блогер

Террористы "ДНР" арестовали по подозрению в "шпионаже в пользу украинских спецслужб" гражданина Украины, жителя Донецка Шаповалова Юрия Валерьевича, сообщает Телеканал новостей «24».
По информации боевиков, с 2014 года по настоящее время Шаповалов создал и вел аккаунт в социальной сети Twitter, где размещал информацию, которая "способствует дестабилизации общественно-политической обстановки в республике, а также инициативно собраны данные о расположении военных объектов, передвижении техники и личного состава "ВС ДНР".
Относительно Шаповалова открыли "уголовное дело" за "шпионаж". Сейчас его держат под стражей. Отмечается, что донетчанину грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.



Теги: Донецк, Донбасс, арест, блоггер
 
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